Der neue Trailer zu Warhammer 40k: Space Marine 2 zeigt, wie man mit außerirdischen Killer-Insekten aufräumt

Was verrät der Trailer? Entwickler Sabre Interactive gibt in einem kurzen Gameplay-Trailer mehr Infos zum Gegnerverhalten: Die Tyraniden besitzen ein Schwarmbewusstsein, welches jedes einzelne Individuum lenkt und sie zu einem großen Ganzen verschmelzen lässt. Gameplay-technisch heißt das dann wohl, dass sie ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben deins und das eurer Kampfgefährten beenden wollen.

Was sind die Tyraniden? Für alle, die mit diesem Namen nichts anfangen können: Stellt euch von der Größe und dem Aussehen her etwas wie den Xenomorph aus „Alien“ vor, nur bewegt der sich jetzt in Schwärmen von tausenden Individuen, die es alle nur auf euch abgesehen haben.

Was ist das für ein Spiel? Warhammer 40k: Space Marine 2 ist ein Hack-and-Slay-Shooter aus der Third-Person, der am 9. September für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll. Er spielt im Universum von Warhammer 40k. Mehr Informationen zum Spiel bekommt ihr hier .

