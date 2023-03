Das neue MMORPG Throne and Liberty lässt euch ein Foto hochladen, baut daraus automatisch euren Charakter

Eine Besonderheit von Throne and Liberty soll der Charakter-Editor sein. Das MMORPG setzt auf viele Optionen und realistische Mimik. Zudem baut eine KI euren Wunsch-Charakter aus einem hochgeladen Foto nach.

Was bietet der Charakter-Editor? In Throne and Liberty könnt ihr grundsätzlich nur Menschen spielen. Diese sollt ihr aber sehr detailliert erstellen können. Es gibt dutzende Frisuren, Farben und Anpassungsmöglichkeiten, darunter Körper- und Kopfformen. Das kann man ersten Videos und Screenshots bereits entnehmen.

Besonders spannend ist die AI-Customization. Darüber sollt ihr Fotos hochladen können – etwa mit eurem eigenen Aussehen – und die KI baut die Person dann automatisch im Editor nach. Ihr habt zudem im Anschluss noch die Möglichkeit, weitere Anpassungen vorzunehmen.

Ansonsten rühmt sich das MMORPG damit, realistisch Gesichtsbewegungen nachzuahmen. Laut Testern in der Beta sollen die Charaktere ihre Münder passend zu den Dialogen bewegen können.

Nach Spielen wie New World oder Indie-Titeln wie Embers Adrift und Fractured scheint endlich mal wieder ein MMORPG zu kommen, bei dem man Stunden im Editor verbringen kann.

Throne and Liberty sieht gut aus, aber reicht das aus?

Was bietet Throne and Liberty sonst? Dafür, dass das neue MMORPG eigentlich in den kommenden Monaten erscheinen soll, ist es erstaunlich ruhig. Die letzte offizielle News gab es vor drei Wochen, als angekündigt wurde, dass Amazon das Publishing im Westen übernimmt.

Derzeit sind viele Dinge auch unklar, wie etwa der Umfang vom PvE, welche Rolle Dungeons und Raids spielen oder wie viele Waffen es tatsächlich gibt. Nur die Grafik hat sowohl in Trailern überzeugt, als auch Tester begeistert.

Hier könnt ihr euch den neusten Trailer anschauen:

Zuletzt deutete jedoch vieles darauf hin, dass PvP eine sehr große Rolle einnehmen wird. Es ist zudem offiziell bestätigt, dass es nachts Open-PvP ohne Bestrafung geben wird.

Vollkommen unklar sind derzeit die Monetarisierung und ein möglicher Shop. Hier heißt es lediglich, dass die Entwickler Pay2Win so gut es geht vermeiden wollen. Wann wir zu diesen Dingen Infos bekommen, ist nicht bekannt.

Was sagt ihr zu Throne and Liberty? Seit ihr noch daran interessiert oder überwiegt bei euch derzeit die Skepsis? Alles, was zu dem Spiel bekannt ist, haben wir hier gesammelt:

Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs