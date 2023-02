Amazon Games bringt uns angeblich das meist erwartete MMORPG 2023

Amazon Games wird Berichten zufolge der Publisher von Throne and Liberty, das MMORPG, das Fans 2023 am meisten erwarten.

Um welches Spielt geht es?

Entwickelt wird das MMORPG von dem koreanischen Studio NCSoft, die ebenfalls Aion, Blade & Soul und Lineage produziert haben.

Throne and Liberty setzt auf eine offene Spielwelt, in der Fortbewegung eine wichtige Rolle spielen soll – Spieler können etwa Kletterhaken nutzen oder sich selbst in Wasser- und Flugtiere verwandeln.

Statt feste Klassen sollen Waffen euren Spielstil bestimmen

Der Release sollte ursprünglich bereits 2022 sein, wurde jedoch auf 2023 verschoben. Der Release ist für PC und Konsole geplant.

Was ist Amazons Rolle bei Throne and Liberty? Wie eine südkoreanische Newsseite (via m.yna.co.kr) berichtet, soll Amazon Games der Publisher des MMORPGs Throne and Liberty in vielen Ländern sein.

Eine offizielle Pressemitteilung seitens NCSoft oder Amazon Games liegt uns diesbezüglich zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 22. Februar 2023, 12:30 Uhr) nicht vor. Die Info ist also noch mit einer Prise Skepsis zu betrachten.

Wie stark erwarten MMORPG-Fans das Spiel? Throne and Liberty gilt als das größte MMORPG, das 2023 erscheinen soll sowie als große Hoffnung des Genres.

Es gibt zahlreiche Hinweise, die zeigen, dass viele MMORPG-Fans den Release von Throne and Liberty heiß erwarten und sich auf den Titel freuen. Dazu zählen neben zahlreichen positiven Kommentaren auch die Aufrufzahlen eines Trailers aus dem Jahr 2022. In knapp 11 Monaten sammelte das Video starke 9,3 Millionen Klicks (via YouTube).

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer, der über 9 Millionen Klicks erzielte:

Zudem belegte Throne and Liberty in einer Umfrage auf MeinMMO Platz 1, in der wir von euch wissen wollten, auf welches MMORPG ihr euch 2023 am meisten freut.

Die Umfrage erhielt insgesamt 4.875 Abstimmungen. 31 % der MeinMMO-Leser wählten Throne and Liberty (1.951 Stimmen), gefolgt von Blue Protocol mit 19 % (1.178 Stimmen) und auf einem abgeschlagenen dritten Platz Odin: Valhalla Rising mit 9 % (539 Stimmen).

Amazon Games sammelt große MMORPGs. Wenn Amazon Games der Publisher von Throne and Liberty wird, fügt das Unternehmen seiner Sammlung ein weiteres großes und bedeutendes MMORPG hinzu.

Amazon Games ist im Westen bereits für Lost Ark als Publisher aufgetreten und hat mit New World sogar ein eigenes MMORPG auf den Markt gebracht. Außerdem ist das Unternehmen der Publisher von dem Anime-MMORPG Blue Protocol, das ebenfalls 2023 erscheinen soll und in unserer Umfrage Platz 2 hinter Throne and Liberty belegte.

Amazon bringt 2023 ein neues MMORPG auf Steam, Xbox und PS5 – Mit PvE, Story-Fokus und ganz anders als New World