Das neue MMORPG Throne and Liberty verschiebt offiziell den Release, aber hat auch gute Nachrichten

Throne and Liberty galt für viele MMORPG-Fans als große Hoffnung für 2023 für PC und Konsolen. Vor allem die Grafik begeisterte in den Trailern. Doch der eigentliche Release in der ersten Jahreshälfte kann nicht eingehalten werden, wie NCSoft nun in einem Call verriet.

Was sagt NCSoft? Am 9. Mai fand der Conference Call statt, bei dem die koreanische Firma über ihr erstes Quartal 2023 gesprochen hat. NCSoft ist vor allem bekannt für MMORPGs wie Lineage, Aion, aber auch Guild Wars 2. Besonders im Mobile-Bereich gingen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 % zurück, während sich die PC-MMORPGs recht stabil hielten (via IR Data).

Zudem wurde ein bisschen über Throne and Liberty gesprochen. Das soll jetzt offiziell erst in der zweiten Hälfte von 2023 erscheinen – wie zuvor auch in einer globalen Version. Die Verschiebung hatten Analysten schon vor einigen Wochen vorhergesagt. Ein genaues Datum gibt es aber weiterhin nicht.

Die Entwickler erklärten die Verschiebung mit verschiedenen Gründen, von denen einige aber auch positiv für uns sind.

Mehr Informationen zur Monetarisierung und mehr Marketing

Warum wird das Spiel verschoben? Primär soll es zwei Gründe geben:

Einige Gameplay-Systeme und die Monetarisierung sollen vorab in Beta-Events getestet und verbessert werden können. Allerdings soll sich am Umfang des Contents nichts mehr ändern.

Es soll mehr Marketing stattfinden, um mehr Spieler zu Release anzulocken.

Für beides brauche man mehr Zeit. Zwischen den Zeilen kann man auch einen Konflikt mit Diablo 4 heraushören. So heißt es etwa, dass man einen Weg sucht, den Erfolg auf dem globalen Markt zu maximieren. Ein Release im selben Monat wie das neue Spiel von Blizzard wäre da eher hinderlich.

Wann können wir im Westen spielen? Vom 24. bis 30. Mai findet eine weitere Beta in Korea statt, für deren Teilnahme man eine koreanische Telefonummer benötigt. Unklar ist derzeit, ob diese eine NDA haben wird oder die Tester frei über die Erlebnisse sprechen können.

Im Anschluss daran soll “bald” eine Beta im Westen starten – allerdings mit dem großen Fokus auf Nordamerika. Ob wir an diesem Test problemlos teilnehmen können oder ob noch ein spezifischer Test für Europa folgt, ist derzeit nicht klar.

Allerdings haben schon einige angebliche Tester vorab Details zu Throne and Liberty geteilt, die wir hier zusammengefasst haben:

