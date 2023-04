Neues MMORPG Throne and Liberty kündigt Beta-Test an – Wann dürfen wir endlich spielen?

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Für wen ist Throne and Liberty interessant? Das neue MMORPG legt einen großen Fokus auf PvP. So wird es überall in der Welt offene Kämpfe mit einem Karma-System geben, während in der Nacht (3 Stunden Tag, 1 Stunde Nacht) sogar PvP ohne irgendwelche Strafen möglich ist.

Throne and Liberty: So funktioniert das Wettersystem

Sollte zudem keine NDA auf dem Test liegen, werden wir endlich neue Infos und richtiges Gameplay zu sehen bekommen. Die Beta in Korea könnte also auch viele positive Aspekte für uns bereithalten.

Was heißt das für uns? Es besteht die Möglichkeit, dass es auch Spieler aus dem Westen schaffen, an der Beta teilzunehmen. Das war zuletzt auch bei Blue Protocol der Fall, obwohl der Test eigentlich auf Japan beschränkt war .

Was wurde angekündigt? Throne and Liberty hat seinen Release verschoben – von der ersten Jahreshälfte auf den Oktober 2023 . Gleichzeitig wurden weitere Beta-Tests angekündigt. Dazu gab es jetzt konkrete Daten.

Throne and Liberty startet in Korea einen neuen Beta-Test. Dort dürfen die Spieler über mehrere Tage das neue MMORPG ausprobieren und Feedback geben. Auch im Westen soll bald eine Beta beginnen.

