Throne and Liberty: Release des heiß erwarteten, neuen MMORPGs wird kurz vorm Launch erneut verschoben

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Tatsächlich heißt es auch in dem neueren Artikel: “Ursprünglich war eine offizielle Veröffentlichung im Mai wahrscheinlich, aber in Anbetracht der Synergien der Zusammenarbeit mit Amazon und der Existenz konkurrierender Werke, die ungefähr zur gleichen Zeit veröffentlicht werden, wie ‘Diablo 4’, wurde der Veröffentlichungszeitplan bestätigt”.

Das ist bemerkenswert: Schon vor einigen Jahren stand “Throne and Liberty”, damals noch als “Lineage Eternal” kurz vor einem Release, wurde dann aber zurückgenommen und noch mal groß überarbeitet: So wurde die Entwicklung auf die Unreal Engine 4 umgestellt.

Diablo 4, das am 6. Juni erscheint. Man befürchtete eine Konkurrenz der beiden Release-Termine. Daneben erscheint auch Final Fantasy 16 am 22. Juni exklusiv für Playstation 5. Daher zog man eine Verschiebung nach hinten in Betracht.

Was ist der Grund für die Verschiebung? Laut der koreanischen Seite m-ddaily-co-kr gab es bereits Überlegungen, das Release-Datum des Spiels von Throne and Liberty nach hinten zu legen. Der Grund dafür:

Wann war der Release ursprünglich geplant? Eigentlich sollte Throne and Liberty noch in der ersten Hälfte von 2023 erscheinen, geplant war Mai.

