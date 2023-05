ArenaNet, der Entwickler hinter der Guild Wars-Reihe, hat jüngst durchsickern lassen, dass es Ende Mai endlich so weit ist: Das zweite kostenlose Update wird die Story von End of Dragons, der aktuellen Erweiterung von Guild Wars 2, fortsetzen. Die Fans sind gespannt, was folgt und zeigen sich derweil auch erleichtert. Der Grund dafür mag manche von euch überraschen.

Was ist das für ein Update? Nachdem am 28. Februar 2023 bereits das erste Update What lies beneath? – das sechzehnte Kapitel der Story – erschienen ist, folgt Ende Mai mit dem Titel What lies within? das zweite kostenlose Update zur aktuellen Erweiterung. Guild Wars 2 legt, ebenso wie The Elder Scrolls Online, viel Wert auf die Story.

Dabei wird das Meta-Event, was im Februar in der Gyala-Senke begonnen hat, nun zu einem Ende gebracht. Im Einzelnen erwarten euch neben der Story-Erweiterung auch folgende Features:

Das Special-Ops -Rüstungsset

-Rüstungsset Der Mining Hand Drill -Streitkolben

-Streitkolben Der Xunlai Nephrite Crusher -Hammer

-Hammer Ein Mini-Phönix

Neue Sammlungsherausforderungen im Jade-Bot-Drone -Modus

-Modus Zielübungen mit Belagerungsschildkröten

Skiff-Rennen

Falls ihr die aktuelle Erweiterung zu Guild Wars 2 noch nicht kennt, schaut euch hier unbedingt alles Wissenswerte zum End of Dragons -DLC an.

Fans sind des Neon-grünen Stils in End of Dragons überdrüssig geworden

Was sagen die Fans dazu? Auf Reddit (via Reddit) freuen sich die User auf das Ende der End of Dragons -Erweiterung, da sie jetzt auf neue Informationen zu kommenden Inhalten hoffen. So schreibt User JasonLucas: Das ist auch der letzte EoD-Patch. Das bedeutet, dass wir bald Neuigkeiten zu der nächsten Erweiterung bekommen .

Manche Fans vermuten nämlich, dass mit dem Update zum End of Dragons -DLC am Ende die Richtung der neuen Erweiterung mindestens angeteasert wird. Neben Guild Wars 2 gibt es im Übrigen auch andere MMORPGs, die verstärkt auf Story setzen.

Daneben sprechen sich viele Reddit-Nutzer hoffnungsvoll für das Ende von etwas aus, das durchaus zu überraschen vermag, und zwar der wohl im Überschuss verwendeten Farbe Neon-Grün. Die Rüstungen, Waffen und überhaupt das ganze DLC seien stark durchtränkt vom grünen Jade-Gestein. So bringen es die Reddit-User auf den Punkt:

User JubX: Ich habe nichts gegen Grün, ich bin nur mittlerweile genervt von der MENGE an Grün, seit EoD gelauncht ist.

User teknim: Man, ich hab genug von der ätzenden, grünen Farbe.

Ob Entwickler ArenaNet mit einem anderen Design in einer weiteren Erweiterung auftrumpft, kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden. Fakt ist, dass viele Fans sich eine andere Stilrichtung wünschen. Story-technisch hat die End of Dragons -Erweiterung den Autor bisher jedenfalls überzeugen können.

Welche MMORPGs euch aber vielleicht ebenfalls gefallen, erfahrt ihr hier.

Was meint ihr? Gefällt euch die Aufmachung von End of Dragons? Schreibt dazu gerne in unsere Kommentare.