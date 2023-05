Chef vom MMORPG Final Fantasy XIV ist völlig begeistert vom neuen Zelda, zockt stundenlang: “Konnte nicht anders”

Der legendäre Entwickler und Produzent Naoki Yoshida aka Yoshi-P verblüfft seine Fans im Livestream zu Final Fantasy XIV mit einer Nintendo Switch. Darauf zu sehen ist das kürzlich erschienene The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom von Nintendo. Obwohl neue Inhalte zum MMORPG Final Fantasy XIV im Fokus stehen sollten, zeigen sich Fans von Yoshi-P nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil.

Was ist im Livestream passiert? Vor 2 Tagen wurde der “FFXIV Live Letter 77” gestreamt. Darin wurden die neuen Inhalte und Änderungen von Patch 6.4 zum MMORPG Final Fantasy XIV vorgestellt und besprochen. Dazu zählten auch Änderungen am Pandaemonium: Anabaseios Raid, wie unter anderem die Steigerung der Droprate, als auch das Hinzufügen weiterer Rüstungsteile.

Schaut hier den FFXIV Live Letter 77 Stream auf YouTube an.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von YouTube Inhalten widerrufen

Teilnehmer des Streams war Naoki Yoshida, der legendäre Entwickler hinter dem MMORPG von Square Enix. Von vielen seiner Fans auch Yoshi-P genannt, schaffte er es erneut, seine Fans zu verblüffen.

Nahezu teilnahmslos wohnte er nämlich dem Stream erstmal bei. Sichtlich irritiert hat sein Kollege den Stream dann weiter moderiert, während sich Yoshi-P immer noch unbeeindruckt zeigte. Dabei wirkte er regelrecht versunken in seiner Switch. Der Grund: Das neue Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Konnte nicht anders, als das Spiel mir aus der Perspektive eines Entwicklers anzuschauen. Naoki Yoshida, Game-Director von Final Fantasy XIV, FFXIV Live Letter 77

Dies ist auch verständlich. Laut metacritic.com liegt Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nämlich bei einer Wertung von bis dato 96, bei 88 gezählten Kritiken und einem User-Score von 8,7 mittels 2.559 User-Bewertungen.

Fans über Naoki Yoshida: Ein echter Gamer

Wie fielen die Reaktionen aus? Auf Twitter ging ein Posting zum FFXIV Live Letter 77 nach kurzer Zeit viral und liegt aktuell bei 341.989 Ansichten, und zwar von:

User ☆オードリーAudrey☆ @aitaikimochi: Yoshi-P kommt heute zur FFXIV PLL Pre-Show und Murouchi sagt “Scheint so, als ob sein Herz heute nicht so dran hängt”, weil er gerade Zelda TOTK spielt. LOL

Andere User zeigen sich ähnlich begeistert von Naoki Yoshida:

User Sniper [email protected]: Mit Herz und Seele ein echter Gamer, werde auch so sein, wenn FF16 rauskommt

User [email protected]: Ein echter Rockstar

So finden es die User offenbar toll, dass Yoshi-P fernab seiner Firmenzugehörigkeit zu Square Enix auch Werke anderer Spielschmieden huldigt. Auch wenn Nintendo in letzter Zeit Streamer immer wieder zu unterdrücken vermag – es ist doch anzunehmen, dass es der Super-Mario-Schöpfer auf der anderen Seite sicherlich schätzt, wenn MMORPG-Größen, wie Yoshida, für das mutmaßliche Meisterwerk kostenlose Werbung machen.

Wer ist Naoki Yoshida? Naoki Yoshida ist ein Spieleentwickler und Game-Director. Im Jahr 2005 heuerte er bei Square Enix an und war zunächst in die Dragon Quest-Arcade-Reihe involviert.

Erfahrt hier im Video alles Wissenswerte zum MMORPG Final Fantasy XIV von Square Enix.

Nachdem Final Fantasy XIV in seiner Ursprungsversion wenig Anklang gefunden hatte, übernahm Yoshi-P das Ruder. Das Ergebnis war ein Reboot im Jahr 2013, und zwar das heute uns bekannte Final Fantasy IV: A Realm Reborn.

Mit seinen Outfits und entsprechenden Aktionen, wie dieser hier, wird er von seinen Fans auch gerne als der Rockstar seiner Branche bezeichnet.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie findet ihr das neue Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Teilt ihr die Begeisterung von Yoshi-P? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.