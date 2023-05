Für Endlos-Grind bekanntes MMORPG macht Grind jetzt nutzlos, Fans reagieren gespalten

Der Entwickler Pearl Abyss hat einen Trailer passend zum angedachten Boss-Rush aus Land of the Morning Light, der kommenden Erweiterung für das MMORPG Black Desert Online, veröffentlicht. Mit dem schaurig schönen Titel “Wer lauert da in der Dunkelheit?” stimmt der Trailer auf die neuen Bosse der Region ein, doch Veteranen und Fans reagieren auf das Update gespalten.

Was zeigt der neue Trailer? Im neuen Trailer werden einzelne Bosse und deren erste Charakteristika des kommenden Contents von Land of the Morning Light angeteasert. Dabei zeigt der Entwickler Pearl Abyss einmal mehr, dass Black Desert Online auch Jahre nach seinem Release in optischer Hinsicht heute noch gut dasteht.

Schaut euch hier den neuen Trailer zum Boss-Rush an.

Insgesamt soll es 9 Bosse geben, denen ihr euch solo, aber auch in der Gruppe stellen könnt. Diese sind:

Golden Pig King – ein Schwein im Krieger-Korsett

Eoduksini – eine überdimensionierte Krähe

Changui – ein Feuerteufel

Bari – ein Dämon

Songakshi – eine umherwandernde, geisterhafte Erscheinung

Sangoon – ein riesiger Tiger

Gumiho – ein neunschwänziger Fuchs

Duoksini – ein kuscheliges Monster bei Tag, eine Bestie bei Nacht

Bamboo-Legion – eine umherziehende Geister-Brigade von Kriegern

Das Content-Update soll dabei auch endlich eines seiner größten Probleme – nämlich den fortwährenden Grind – angehen. So existieren in der neuen Region neben den genannten Bossen keine zusätzlichen Grind-Zonen.

Einschränkung des Gear-Score im neuen Gebiet spaltet die Fans

Was finden die Fans schlecht an dem Content? Neben der Neuerung, dass es sich innerhalb der neuen Zone hauptsächlich um Bosse drehen wird, möchte Pearl Abyss hier gleich zwei Probleme von Black Desert Online angehen:

Die Kluft zwischen neuen Spielern und Veteranen verringern

Den Grind reduzieren, der, je nach individueller Zielsetzung, zu einem Vollzeitjob mutieren kann.

Mit der Einschränkung des Gear-Score (kurz: GS) in der neuen Region fühlen sich insbesondere Veteranen jetzt aber verraten. So schreibt ein User auf Reddit:

User MaleficentWindrunner: Stellt euch vor, 80–150 Milliarden Silber für eine Blackstar Nebenhand-Waffe bezahlt zu haben, wenn du lediglich 15 Milliarden für eine grüne C20 Waffe zahlen musst, und aufgrund dieser Einschränkung sowie komischen Mechanik am Ende mehr Schaden machst.

Wenn man bedenkt, dass man mit einem relativ hohen Gear-Score rund 1 Milliarde Silber pro Stunde grinden kann, kann man die Aussage von User MaleficentWindrunner durchaus nachvollziehen. Man hat dann gefühlt einen scheinbar endlosen Grind auf sich genommen, um am Ende lediglich einen Bruchteil des Gear-Score im neuen Gebiet einsetzen zu können.

Was finden die Fans gut am Update? Auf der anderen Seite freuen sich Fans auf neue Mitspieler. Bisher hatten Neuankömmlinge oft das Problem, den Anschluss nicht zu schaffen. Pearl Abyss implementierte als erste Reaktion daraufhin die Seasons ins Spiel. Diese stehen, wie bereits in Path of Exile oder der Diablo-Reihe, jeweils für eine begrenzte Zeit zur Verfügung.

Das Problem dabei: Wenn die Season zu Ende ist, werden die vermeintlich neuen Spieler auf die alten Server geworfen. Mit dem jetzigen Update können neue Spieler aber nun jenseits der Seasons auch Veteranen im Gruppenspiel gegen die neuen Bosse nützlich sein. So schreibt:

User PrimeGamble (via Reddit): Du brauchst keine Angriffs- oder Verteidigungspunkte für die neue Region. Es wird da ein neues System geben, wo deine Ausrüstung gerade mal 10–20 % des Schadens machen wird. Der Rest kommt dann von anderen Artefakten, die du dann leveln musst. Es ist also wirklich sehr einsteigerfreundlich.

Ob das Update seinen Zweck erfüllt, muss abgewartet werden. Obwohl nämlich der eigene Gear-Score eingeschränkt wird, ergeben sich durch weitere Items für diese Region neue Anreize, den Grind auf Boss-Ebene fortzusetzen.

Das System dahinter verspricht zwar, den Grind einzudämmen. Allerdings kritisieren manche Personen, wie Asmongold, auch das Time-Gate-Verfahren.

Was meint ihr? Werdet ihr Black Desert Online eine Chance geben? Oder seid ihr durch die Einschränkung der Ausrüstung ebenfalls enttäuscht? Schreibt dazu in unsere Kommentare.