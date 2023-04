Seasons haben Diablo 3 über 10 Jahre lang am Leben gehalten – Fans diskutieren, ob Diablo 4 sie auch braucht

Für Diablo 4 sind Seasons und wie Blizzard diese in seinem neuen Hack&Slay entwickelt hat, wichtig. Die einen verteufeln das System, die anderen schätzen es. Wir zeigen euch, ob Diablo 4 Seasons wirklich braucht.

Was sind Seasons in Diablo? Seasons wurden in Diablo 3 implementiert und gelten als Endgame Content. Jede Season läuft 3 Monate lang und bietet je nach Thema neue Mechaniken oder Legendarys, die neue Builds ermöglichen. Als Belohnungen winken dann kosmetische Items wie Pets, Porträts und weitere Dinge. Um an Seasons also teilzunehmen, müsst ihr jedoch einen Season Helden erstellen und diesen erneut auf sein Max Level hochziehen (via diablo3.blizzard.com).

Viele Fans von Diablo feiern das System hinter den Seasons doch es gibt auch Spieler, die es nicht leiden können. Nun wird wild diskutiert, ob Diablo 4 das gleiche System braucht oder das Spiel auch ohne leben könnte.

Spieler wissen: Ohne Seasons wäre Diablo am Ende

Warum sind Seasons so cool? Während einige Spieler das System hinter den Seasons nicht verstehen, wissen langjährige Diablo 3 Fans, wozu sie da sind – sie sorgen dafür, dass Diablo nicht ausstirbt. Reddit-User rustang2 beschreibt die Absicht hinter den Seasons passend:

Realisiert ihr Saisonhasser nicht, dass viele Spieler die Inhalte vernichten und dann das Spiel verlassen, Saisons bringen sie immer wieder zurück und halten die Spielerzahlen hoch. Ohne das wäre die Unterstützung für das Spiel viel geringer und es würden weniger Inhalte für jeden veröffentlicht werden.

Im Grunde bringen die Seasons in den drei Monaten, in denen sie erschienen sind, frischen Wind in die Meta. Jeder Spieler fängt von vorne an und kann sich dann an die Spitze der Bestenliste hocharbeiten. Trotz dessen können sich einige Fans mit der Mechanik dahinter nicht anfreunden.

Sie wollen lieber mit ihrem ersten Helden, mit dem sie gestartet sind, auch weiter zocken und trotzdem neuen Content ausprobieren, als alle paar Monate einen neuen Helden erstellen zu müssen. Laut den Kommentaren auf Reddit braucht Diablo 4 aber die Seasons, um überleben zu können.

Wie werden Seasons in Diablo 4 aussehen? Season sollen genau wie in Diablo 3 dieselbe Dauer sowie auch dasselbe System besitzen. Alle drei Monate erscheint ein neues Thema oder Mechanik, die für frischen Wind sorgen soll. Zusätzlich müsst ihr, um in der Season teilzunehmen, einen Season-Helden erstellen.

Diesmal jedoch gibt es aber auch Season Passes, die Spieler kostenpflichtig erwerben können, um kosmetische Items für ihre Klassen freizuschalten. Wie jedoch der Season Pass an die tatsächliche Season gebunden ist und ob man eine Season zocken muss, um Fortschritt dafür zu erlangen, ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von den Seasons in Diablo 4? Möchtet ihr lieber, dass sie komplett gestrichen werden und Blizzard mehr Content durch ihren Season Pass bringt oder könnt ihr euch Diablo ohne Seasons gar nicht vorstellen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

