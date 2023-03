Diablo 3: Spieler wollen das Feature von Season 28 für immer behalten, aber nicht komplett

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Andere sagen, dass nicht “alles” am Altar bleiben soll. So schlägt Nutzer jkanoid vor, dass man den Altar mit seinen Quality-of-Life-Änderungen gerne permanent im Spiel lassen könnte. Allerdings sollten die Buffs nur saisonal bleiben. So könnte man jede Season den Altar etwas anpassen und neue Skill-Reihenfolgen für sich ausprobieren.

Das neue Saisonthema von Season 28 bei Diablo 3 kommt in der Community richtig gut an. Spieler fordern, dass es für immer bleibt. Aber nur einzelne Funktionen davon wollen sie permanent.

