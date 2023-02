Diablo 3: Nutzt 3 einfache Errungenschaften für eure Saisonreise von Season 28

Die Saisonreise von Season 28 in Diablo 3 erfordert von euch das Lösen von 3 Errungenschaften. Wir zeigen euch, wie ihr das schnell lösen könnt und euch das Pet als Belohnung verdient.

Was sind das für Errungenschaften? Bei der Saisonreise von Season 28 (mit Shift+J könnt ihr sie öffnen) findet ihr bei der Wächter-Kategorie die Aufgabe “Makelloser Sieg”. Dafür sollt ihr drei saisonale Errungenschaften abschließen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht drei einfache Errungenschaften.

Warum sollte man die Saisonreise lösen?

Darum lohnt es sich: Für das Abschließen der kompletten Saisonreise erhaltet ihr zwei Porträtrahmen und einen Gefährten:

Welche Errungenschaften sollt ihr nehmen?

Das müsst ihr bedenken: Generell kommt es auf euren Spielstil und Skill an, um festzustellen, welches für euch die einfachsten Errungenschaften in dieser Saison sind. Die, die wir hier zeigen, empfinden wir als einfach.

Dämon der Geschwindigkeit

Was sollt ihr da tun? Ihr sollt ein Nephalemportal von mindestens Schwierigkeit X in unter 2 Minuten abschließen.

Wie geht das? Sobald ihr euer Core-Build zusammengestellt habt, könnt ihr euch schon an diese Aufgabe wagen. Schon früh in der Saison ist das machbar. Stellt euch am besten einen Timer und guckt, wie lange ihr aktuell für den Abschluss so eines Portals braucht. Dann macht mal einen Run, ohne Loot aufzusammeln (nach dem Schließen des Portals habt ihr noch 30 Sekunden Zeit, um wieder reinzugehen und den Loot zu sammeln) und stoppt die Zeit. Wenn ihr einen schnellen Build spielt, sollte die Zeitvorgabe auf Qual X gar kein Problem für euch sein.

Dazu kommt ein bisschen Glück. Je nach Dungeon ist dieser Timerun leichter oder schwieriger. Dennoch eine der einfachsten Errungenschaften.

Schaut dafür auch in unserer Tier-List für Season 28 nach schnellen Builds für eure Klasse.

Mineraliensammlung

Was sollt ihr da tun? Wertet 3 legendäre Edelsteine auf Stufe 65 auf.

Wie geht das? Für diese Errungenschaft müsst ihr nur Greater Rifts grinden und am Ende die Edelsteine aufwerten. Selbst mit den geschenkten Starter-Sets aus Season 28 solltet ihr in Großen Nephalemportalen problemlos so hoch kommen, dass ihr die Steine so weit aufwerten könnt.

Bossmodus

Was sollt ihr da tun? Innerhalb von 20 Minuten sollt ihr die aufgeführten Bosse umlegen.

Wie geht das? Wenn ihr eine Gruppe habt, ist dieser Erfolg noch einfacher. Wir haben euch im Guide zum Bossmodus von Diablo 3 genau erklärt, wie ihr euch aufteilen soll. So wird die Errungenschaft zum Erfolg.

Bonus: Verflucht und zugenäht

Was sollt ihr da tun? Ihr sollt auf Stufe 70 und mindestens Qual X bei einem Truhen-Ereignis mindestens 350 Gegner töten.

Wie geht das? Wir zeigen euch diese Errungenschaft als Bonus, falls euch eine der oberen nicht zusagt. Für diesen Erfolg müsst ihr nur die “richtige” Truhe finden und am besten ein paar Mitspieler an eurer Seite haben. In unserem Guide für Verflucht und Zugenäht erfahrt ihr, wo es die Truhe gibt.