Diablo 3 Hirtenstab: Farmen, Rezept und Materialien

Wie ihr den Hirtenstab in Diablo 3 farmen könnt und welche Materialien ihr für das Rezept braucht, zeigen wir euch hier.

Update, 9. September 2026: Der Artikel wurde geprüft und befindet sich auf dem aktuellsten Stand.

Was ist das für ein Teil? Der Hirtenstab wird normalerweise dafür genutzt, um das Regenbogen-Level zu öffnen. Dort könnt ihr euch unter anderem einen Porträtrahmen freischalten.

Seit Season 28 von Diablo 3 braucht ihr den Hirtenstab für den Altar der Riten. In diesem kurzen Guide zeigen wir euch, wie ihr das Teil bekommt.

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So schaltet ihr den Hirtenstab frei

Das müsst ihr tun: Um den Hirtenstab zu erhalten, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen. Wir zeigen euch hier im Guide einmal die einzelnen Schritte schriftlich und darunter in einer Bilder-Galerie. So könnt ihr sicher sein, dass ihr am richtigen Fundort sucht.

Besorgt euch einen Schwarzen Pilz. Den findet ihr in Akt 1 in der Kathedrale (Ebene 1). Schaut dabei nach einem Raum, der als innere Ecke von zwei Fluren zu finden ist. Der schwarze Pilz würde deutlich erkennbar auf dem Boden wachsen. Bedenkt, dass der Pilz recht selten ist und ihr möglicherweise mehrere neue Spiele dafür öffnen müsst. Jetzt benötigt ihr Leorics Schienbein. Das findet ihr in Leorics Anwesen (Innenhof von Leorics Anwesen). Betretet das Anwesen und schon im ersten Flur gibt es zwei Räume. Schaut dort nach einem Kamin (bei uns nur im rechten Raum gespawnt). Findet ihr darin Holz, mit dem ihr interagieren könnt, spawnt dort das Schienbein Nun kaufen wir Wirts Glocke. Reist dafür in Akt ins Versteckte Lager. Dort trefft ihr die Händlerin Krümelchen, die euch unter “Sonstiges” das Item Wirts Glocke für 100.000 Gold verkauft Anschließend schnappen wir das Regenbogenwasser. Dafür müsst ihr in Akt 2 den Portpunkt für die Oase von Dahlgur nutzen. Hier müsst ihr darauf hoffen, am südlichen Ende der Karte einen Händler zu finden, der zufällig spawnen kann. Er wird von Gegnern angegriffen. Helft ihr ihm, öffnet er euch einen Dungeon neben ihm (am einfachsten funktioniert das, wenn ihr das Kopfgeld für diese geheimnisvolle Höhle in Akt 2 habt). In der Höhle findet ihr dann mit Glück eine mysteriöse Truhe, in der man das Regenbogenwasser looten kann. Das letzte Item ist der Kauderwelschedelstein. Reist dafür in Akt 3 zur Brücke von Korsikk. Innerhalb der Höhlen des Frostes kann das Item droppen. Auf der Map können entweder die Höhlen des Frostes oder die Eisschlaghöhlen spawnen. Seht ihr die Eisschlaghöhlen, könnt ihr das Spiel wieder resetten. Der NPC Chiltara, den ihr auf Ebene 2 in den Höhlen des Frostes findet, kann den Kauderwelschedelstein droppen. Aber die Chancen sind nicht sonderlich hoch. Jetzt holen wir das Rezept Plan: Hirtenstab. Das findet ihr in Akt 4 beim Silbernen Turm. Dort müsst ihr Izual umlegen und der lässt mit Glück das Rezept für den Hirtenstab fallen. Habt ihr alles zusammen, geht ihr mit dem Rezept zum Schmied und bringt ihm das bei. Anschließend könnt ihr den Stab mit euren gefundenen Materialien craften.

In unserer Galerie zeigen wir euch die Spawns der Items im Spiel:

Schwarzer Pilz:

Der Raum muss so von zwei Fluren umgeben sein – Dort können dann die schwarzen Pilze auf der Erde droppen

Leorics Schienbein:

Wenn ihr die Holzscheite seht, dann ist der Drop für das Schienbein gesichert Interagiert mit den Verbrannten Holzscheiten, um Leorics Schienbein zu erhalten

Wirts Glocke:

Hier kauft ihr bei Krümelchen Wirts Glocke

Regenbogenwasser:

Diesen NPC müsst ihr vor Gegnern retten, damit er die geheimnisvolle Höhle öffnet Diese Mysteriöse Truhe kann das Regenbogenwasser droppen Der Drop des Regenbogenwassers

Kauderwelschedelstein:

Hier findet ihr Chiltara für eine Chance auf den Drop des Kauderwelschsteins Der Drop ist sehr selten!

Plan: Hirtenstab:

Nach dem Kill gegen Izual kann das Rezept für den Hirtenstab droppen

Bedenkt, dass ihr für die Materialien wahrscheinlich viel grinden müsst. Viele der Spawns sind sehr selten und benötigen etliche Durchläufe, um zu spawnen. Rechnet damit, hier viel Zeit zu investieren.

Mit dem hergestellten Hirtenstab könnt ihr nun das Portal zum Geheim-Level öffnen. Dort gibt es ein paar coole kosmetische Items wie einen Hamburger für euch. Wenn ihr daran kein Interesse habt, könnt ihr den Hirtenstab direkt am Altar der Riten nutzen, und damit Siegelmächte freischalten. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alles, was ihr zu dem Feature wissen müsst.