Diablo 3 Season 28 startet Freitag – Saisonthema, Inhalte und Patch Notes zu 2.7.5

Das Startdatum und die Patch Notes für Patch 2.7.5 und Season 28 in Diablo 3 wurden enthüllt. Wir zeigen euch das Saisonthema mit mächtigem Altar, Balance-Änderungen, Starter-Sets und was es mit Archaischer Asche auf sich hat.

Was ist los bei Diablo 3? Der Start von Season 28 steht vor der Tür. Mit neuen Inhalten lockt das Kapitel die Spieler zurück ins Hack and Slay. Im Mittelpunkt steht ein Altar, bei dem wichtige Schadens- und Quality-of-Life-Boni freigeschaltet werden können. Doch die neue Saison bringt noch weitere spannende Inhalte und Balance-Änderungen mit sich.

Hier in der Übersicht zeigen wir euch alles, was ihr zu S28 in Diablo 3 wissen müsst.

Season 28 – Start, Saisonthema, Starter-Sets

Wann ist Start von Season 28? Die Saison beginnt am 24. Februar 2023 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Gewöhnlich ist so eine Season für etwa 3 Monate aktiv. Wir rechnen mit einem Ende in der letzten Maiwoche oder Anfang Juni.

Was ist das Saisonthema? Euch erwartet der uralte Altar der Riten. Das ist so etwas wie ein großer Skillbaum, bei dem ihr gegen den Einsatz von verschiedenen Materialien besondere Mächte freischaltet.

Die Entwickler sagen dazu:

Mit diesem saisonalen Thema möchten wir die Saisonreise der Spieler verbessern, indem wir materielle Ziele mit sinnvollen Entscheidungen verknüpfen. Wir wollten die nahende Veröffentlichung von Diablo IV mit einem Feature feiern, das Fortschritte betont und gleichzeitig interessante Details zu Sanktuario liefert. Wir hoffen, dass euch die Riten von Sanktuario genauso gut gefallen wie uns.

Auf den Altar der Riten gehen wir in einem separaten Artikel noch genauer ein.

Welche Starter-Sets gibt es? Für das Erreichen von Etappe 2, 3 und 4 der Saisonreise werdet ihr jeweils mit einem “Haedrigs Geschenk” belohnt. Öffnet ihr es, erhaltet ihr ein paar Set-Teile eines bestimmten Sets. Schließt ihr Etappe 2, 3 und 4 ab und öffnet alle Geschenke mit demselben Charakter, dann erhaltet ihr ein vollständiges Klassenset. Das ist während einer Saison einmal möglich. In Season 28 erhaltet ihr durch die Saisonreise folgende Starter-Sets:

So sehen die angezogenen Starter-Sets aus Season 28 aus

Kosmetische Belohnungen: Seit Season 17 könnt ihr pro Season in Diablo 3 zwei neue und zwei alte kosmetische Belohnungen freischalten. Diesmal sind es die alten Belohnungen aus Season 16 und außerdem die neuen Belohnungen:

Das Pet “Gefährtin von Taennin die Winzige”

Porträt “Urzeitlicher Jäger”

Neues Feature Archaische Asche: Mit dem neuen Feature will Blizzard es euch vereinfachen, an Archaische Gegenstände zu gelangen. Die Funktion “Archaische Asche” wird mit Patch 2.7.5 aktiviert. So könnt ihr beim Schmied einen Archaischen Gegenstand wiederverwerten und erhaltet dafür 55 Archaische Aschen.

Dazu gibt es jetzt ein neues Rezept für Archaische Gegenstände in Kanais Würfel. Das Rezept erlaubt euch:

Jeder nicht angefertigte legendäre Gegenstand kann für 100 Archaische Aschen zu einem Archaischen Gegenstand aufgewertet werden

Hier gilt es zu bedenken, dass immer nur ein aufgewerteter Archaischer Gegenstand gleichzeitig getragen werden kann und die Items behalten nicht die Eigenschaften des verwendeten legendären Gegenstands. Für die aufgewerteten Items werden neue Affixe ausgerollt.

Saisonspezifische Errungenschaften: Diese Erfolge ändern sich in jeder Saison. In Season 28 habt ihr die Auswahl aus:

Dämon der Geschwindigkeit und Stromlinienförmig (Hardcore-Modus) – schließt ein Nephalemportal auf der Schwierigkeitsstufe Qual X mit einem Charakter auf Maximalstufe innerhalb von 2 Minuten ab.

– schließt ein Nephalemportal auf der Schwierigkeitsstufe Qual X mit einem Charakter auf Maximalstufe innerhalb von 2 Minuten ab. Mineraliensammlung und Ich muss sie alle haben (Hardcore-Modus) – wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 65 auf.

– wertet drei legendäre Edelsteine auf Stufe 65 auf. Bossmodus und Eine Klasse für sich (Hardcore-Modus) – tötet die folgenden Bosse auf der Schwierigkeitsstufe Qual X mit einem Charakter auf Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spiels.

– tötet die folgenden Bosse auf der Schwierigkeitsstufe Qual X mit einem Charakter auf Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spiels. Verflucht und zugenäht! und Wer hätte das gedacht? (Hardcore-Modus) – tötet mindestens 350 Monster während einer verfluchten Truhe auf Stufe 70 auf der Schwierigkeitsstufe Qual X.

– tötet mindestens 350 Monster während einer verfluchten Truhe auf Stufe 70 auf der Schwierigkeitsstufe Qual X. Portalomanie und Dynastie (Hardcore-Modus) – erreicht ein Großes Nephalemportal (Solospiel) der Stufe 55 mithilfe der Boni von sechs der folgenden Klassensets.

