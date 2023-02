Diablo 3: Speedlevel Guide für Season 28 – Mit Altar-Boost schnell auf 70

Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Schaut in unsere Tier List zu Season 28 in Diablo 3 , um die besten Builds und Klassen für das aktuelle Kapitel zu sehen.

Wie geht es weiter? Nun habt ihr auf Stufe 18 Gear für Level 70 und könnt damit Leveln. Das bringt einen starken Schub für euren Schaden und die Zähigkeit. Ob ihr in Nephalemportalen spielt oder mit Massakerboni levelt, ist euch überlassen. Wobei das Leveln mit Massakerboni am schnellsten ist, aber ein wenig Übung bedarf.

Um was geht’s? Das typische Leveln in Diablo 3 verändert sich mit Season 28. Grund dafür ist das neue Saisonthema, das euch dabei unterstützt. Viele Spieler wollen die Level-Phase fix hinter sich lassen und schnell mit dem Endgame anfangen und sich in Greater Rifts stürzen. Durch den neuen Altar der Riten könnt ihr schon früh Items für Stufe 70 tragen und erhaltet damit einen ordentlichen Schadensboost.

