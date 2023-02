Diablo 3: Makelloser Diamant erhalten – So leicht holt ihr euch den Klunker

Wir haben euch in einem kurzen Video 7 wichtige Tipps für einen erfolgreichen Start in Wild Hearts zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Natürlich funktioniert das auch mit Kopfgeldern bei anderen Bossen in Season 28. Allerdings sind bei den oben genannten die Laufwege recht kurz. So könnt ihr ohne großen Zeit-Aufwand den Loot holen. Wenn ihr lieber andere Bosse dafür umlegt, könnt ihr das auch.

Wie ihr einen Makellosen Diamant in Diablo 3 erhaltet, zeigen wir euch in diesem Quick-Guide für Season 28.

