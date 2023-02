Diablo 3: Welche Klasse spielst du in Season 28? Frag das Schicksalsrad

Der Start von Season 28 in Diablo 3 steht bevor. Aber welche Klasse sollt und wollt ihr spielen? Stimmt bei unserer Umfrage ab oder fragt das Schicksalsrad.

Was ist los bei Diablo 3? Am Freitag startet Season 28 mit einem neuen Saisonthema und Balance-Änderungen. Viele fragen sich nun, welche Klasse sie in der neuen Saison spielen sollen.

In unserem Artikel bieten wir euch eine Umfrage, bei der ihr für eine von den sieben Klassen abstimmen könnt. Wer sich unsicher ist, sollte zunächst in die Patch-Notes schauen, auf die wir hier auch eingehen. Wenn ihr lieber das “Schicksal” entscheiden lassen wollt, dann dreht einfach im eingebetteten Schicksalsrad unten im Artikel und lasst euch eine Klasse bestimmen.

Was ändert sich in Season 28?

Das ist das Thema: Der neue Altar der Riten wird die Saison maßgeblich beeinflussen. Bei diesem Feature könnt ihr Materialien ausgeben, um euch bestimmte Mächte oder Tränke freizuschalten. Ein starkes Werkzeug.

Balance-Änderungen: Verschiedene Klassen erhalten in Season 28 Buffs, mit denen sie für einige von euch interessant werden könnten.

Beim Mönch gibt es Anpassungen der Fertigkeiten Komboschlag, Lähmende Woge, Tödliche Reichweite sowie Weg der Hundert Fäuste

Gegenstandsänderungen gibt es für Mönch, Barbar, Hexendoktor, Totenbeschwörer

Beim Dämonenjäger gibt es einige größere Änderungen an Items

Die Übersicht der Patch-Notes und der Inhalte für Season 28 mit Patch 2.7.5 zeigen wir euch hier.

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 28?

Stimmt hier ab: Jeder von euch hat eine Stimme, die ihr auf eine der sieben Klassen aus Diablo 3 verteilen könnt. Falls ihr vorhabt, mehrere Klassen in Season 28 zu spielen, dann gebt eure Stimme einfach der Auswahl, auf die ihr euch am meisten freut.

Das Schicksalsrad hilft bei der Klassen-Wahl

Das könnt ihr tun: Ist euch die Entscheidung nicht so wichtig, mit welcher Klasse ihr in Season 28 spielen wollt? Dann könnt ihr das Schicksalsrad für euch entscheiden lassen. Das ist ein digitales Glücksrad, dass ihr per Tipp oder Anklicken starten könnt. Es bleibt dann auf einer der sieben Klassen stehen.

Wer zwischen zwei oder mehreren Klassen schwankt, kann das Rad als Entscheidungshilfe nutzen. Klickt das Rad an, damit es sich dreht und euch dann ein Ergebnis bringt.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Habt ihr euch für eine Klasse für Season 28 in Diablo 3 entschieden? Egal, ob ihr sie mit der Hilfe des Rades oder aus eigenen Argumenten gewählt habt, schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum es gerade diese Klasse wird und was ihr damit vorhabt. Spielt ihr am liebsten einfach solo für euch selbst oder sind es die Gruppen-Inhalte, die euch locken?

