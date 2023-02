Diablo 3: Wartet mit dem neuen Herausforderungsportal bis Freitag

In Diablo 3 gibt es ab dem 21. Februar ein neues Herausforderungsportal. Allerdings solltet ihr das Challenge-Rift noch nicht abschließen, sondern bis Freitag warten.

Was ist los bei Diablo 3? Jede Woche startet ein neues Herausforderungsportal, bei dem ihr mit einem vorgefertigten Charakter und Build ein Greater Rift erfolgreich abschließen sollt. Dafür erhaltet ihr Belohnungen.

Allerdings lohnt es sich mehr für euch, mit dem Abschluss der Herausforderung bis Freitag zu warten, denn an dem Tag startet Season 28. Und die Belohnungen sichern euch einen guten Start in die Saison.

Herausforderungsportal 296 aufbewahren, was bringt das?

Warum sollte man warten? Am Freitag, dem 24. Februar, startet die neue Season 28 in Diablo 3. Wer dort schnell leveln will, der kann sein Abenteuer mit einem Saison-Helden zusammen mit der Belohnung starten, die man aus einem erfolgreich absolvierten Herausforderungsportal bekommt. Darin sind Gold, Blutsplitter und Handwerksmaterialien zu finden.

Genauer gesagt:

Kopfgeld-Material (jeweils 15)

35 Atem des Todes

475 Blutsplitter

Crafting-Material

dazu 4,6 Millionen Gold

Dazu schaltet man dann mit einem neuen Saisoncharakter Kanais Würfel frei. So könnt ihr direkt zum Start eine legendäre Eigenschaft extrahieren und in eurem Würfel freischalten, um damit zu leveln. Aus dem Grund lohnt es sich, das Challenge-Rift nicht sofort abzuschließen, sondern das erst zu machen, wenn die Saison gestartet ist.

In unserem Level-Guide zu Season 28 werden wir euch das nochmal genauer erklären.

Wie funktioniert das Herausforderungsportal? Je nach Region, in der ihr spielt, verändert sich das Challenge-Rift. Dazu wechselt es auch wöchentlich. Der Diablo-Experte Raxxanterax schaut sich die Rifts jede Woche an und erklärt in einem kurzen Video-Guide, wie sie funktionieren. Wenn ihr gern Hilfe nutzt, dann schaut ab Dienstag auf seinem YouTube-Kanal vorbei.

Gespannt wartet die Community auf den Start der neuen Saison, um ihre frischen Charaktere aufs Max-Level zu führen. In nicht allzu ferner Zukunft liegt aber schon der nächste große Meilenstein: Diablo 4 zeigt die ersten 4 Minuten Gameplay, die euch nach der Charakter-Erstellung erwarten. So geht die Geschichte weiter.