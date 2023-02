Diablo 4 zeigt die ersten 4 Minuten vom Spiel – So sieht es aus, wenn ihr euren Charakter erstellt habt

Zum IGN FanFest 2023 hat Blizzard neue Infos und Bilder zu Diablo 4 gezeigt, darunter die erste Cutscene des Spiels. Diese erzählt ein wenig von der Story des Action-RPGs und zeigt euren eigenen Charakter.

Was ist das für eine Szene? Das Intro-Cinematic von Diablo 4 zeigt euren Charakter, wie er auf einem Pferd durch eine Schneebedeckte Berglandschaft reitet, bis er nachts überrascht wird. Er verliert sein Pferd und muss Schutz suchen.

Fast 4 Minuten lang erzählt euch dabei ein Erzähler ein wenig mehr zur Story von Diablo 4 und worum es eigentlich gerade geht. Der Held kämpft sich schließlich durch zu einer Höhle, um dort die Nacht zu verbringen. Als er erwacht, endet die Szene und das Spiel beginnt offenbar.

In der Szene seht ihr keinen Platzhalter, sondern euren eigenen Charakter. Diablo 4 bietet einen umfangreichen Charakter-Editor für jede der 5 Start-Klassen des Spiels, anders als Diablo-Teile bisher.

Laut Lead Designer Joe Shely soll so etwas in Diablo 4 häufiger vorkommen. Euer Charakter taucht immer wieder in Cutscenes auf, wie es in modernen RPGs mittlerweile Standard ist.

Intro-Cinematic von Diablo 4 – Ab März für alle

Wann kann ich selbst spielen? Die Szene wurde erstmals während des IGN FanFests am 18. Februar 2023 gezeigt. Shely hat dort auch direkt den Start der Open Beta am 17. März for Vorbesteller und eine Woche später für alle angekündigt.

Die Eröffnungsszene könnt ihr euch ab dann also selbst anschauen, oder spätestens zum Release am 6. Juni. In der Beta steckt der gesamte Prolog mit dem ersten Akt, sie ist allerdings beschränkt auf Stufe 25. Einige weitere Infos zum Spiel:

Insgesamt soll Diablo 4 180 Stunden dauern, um überhaupt auf das Max-Level zu kommen – also noch eine ganze Weile länger, als in der Beta möglich sein wird. Danach kommt das eigentliche Endgame. Wie viele Cutscenes in dieser Zeit auftauchen werden, können wir allerdings noch nicht sagen.

Was ihr sonst noch zu Diablo 4 wissen müsst, findet ihr in unserer Übersicht zum kommenden Spiel:

Diablo 4: Alles zu Release, Klassen, Beta und Gameplay