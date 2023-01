Spieler zockt schon über 2.000 Stunden Diablo 3 für den „ultimativen Solo-Speedrun“ – Ist noch nicht fertig

Der Streamer „The Travelling Inquisitor“ strebt ein großes Ziel im Action-RPG Diablo 3 an: Er möchte den perfekten Solo-Speedrun im Game schaffen. Vor kurzem teilte er auf reddit mit seiner Community, wie der aktuelle Stand nach 2.000 Spielstunden aussieht.

Ein Diablo 3-Spielerstellt sich einer ganz besonderen Herausforderung: Er möchte den ersten, perfekten Solo-Speedrun im Game schaffen. Daran arbeitet er seit bereits 2 Jahren und investierte schon mehr als 2.000 Stunden in sein Ziel.

Vor kurzem teilte der Spieler mit dem Alias The Travelling Inquisitor ein Update, in dem man sieht, wie weit er mit seinem Unterfangen momentan ist. Gegenüber einer Gaming-Webseite erklärt der Streamer, warum er den Speedrun überhaupt macht.

Das sind die Hintergründe zum ultimativen Solo-Speedrun

Wer steckt hinter dem Speedrun? Der Spieler, der die Errungenschaft anstrebt, ist als “The Travelling Inquisitor” auf Twitch und Youtube aktiv und veröffentlicht dort Gameplay-Videos, in denen er unter anderem die Fortschritte seines ultimativen Diablo 3-Speedruns teilt.

Wie sieht das Ziel von The Travelling Inquisitor aus? Der Streamer möchte als erster Spieler das Hack and Slay-Spiel Diablo 3 im Alleingang vollständig durchspielen.

Der Speedrun umfasst dabei den Abschluss sämtlicher Kategorien, wie Kampagne, Klassen und Herausforderungen. Koop-Errungenschaften zählen aber nicht.

Um das Ganze nochmal zusätzlich zu erschweren, sei der Lauf „nicht seasonal“, wodurch der Spieler nicht von den zeitlich begrenzten Buffs profitieren würde.

Auf reddit teilt The Travelling Inquisitor eine Zusammenfassung der aktuellen Abschlüsse, die er bereits in Diablo 3 erledigt hat und zeigt, dass ihm nicht mehr allzu viel fehlt, um sein Ziel zu erreichen:

Als die Community den Speedrunner in den Kommentaren fragt, worauf er sich in seinem Gameplay als Nächstes konzentriere, antwortet The Travelling Inquisitor, dass er sich nun vor allem an den gewaltigen Grind aller Primals und Paragons mache.

Wieso machte The Travelling Inquisitor die Aktion? Das Ziel bei dem Speedrun ist es, sich selbst eine wahre Herausforderung zu stellen. Gegenüber der Webseite gamesradar erklärt der Streamer: „Ich wollte einen Lauf versuchen, der ein echter Test für Ausdauer und Verstand sein würde“.

Auch erzählt The Travelling Inquisitor, woher die Inspiration zum Weltrekord-Versuch kam: Er sah einem Speedrunner namens Baffan dabei zu, wie dieser einen 100 % Abschluss im RPG „Baten Kaitos“ erreichte.

Daraufhin startete The Travelling Inquisitor selbst mit kleineren Herausforderungen in den Spielen „Castle Crashers“ und „Until Dawn” . Nach und nach arbeitete er sich dann zu immer größeren Speedrun-Versuchen in „Hyrule Warriors“ und Diablo 3 hoch.

