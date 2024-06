Diablo 3: Alles zu Sesaon 32 – Start, Saisonthema und Reise

In wenigen Tagen startet Season 32 in Diablo 3 und passend dazu gibt es ein bekanntes Season-Thema und Belohnungen. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Details.

Wann beginnt Season 32? Am 12. Juli um 17:00 Uhr beginnt in Diablo 3 die Season 32. Das Season-Thema heißt „Ätherische Erinnerung“ und bringt ätherische Gegenstände zurück.

Was sich sonst noch ändert und was neu ist, lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO.

Season 32 in der Übersicht

Das ist das Season-Thema: In der Season „Ätherische Erinnerung“ kehren ätherische Gegenstände aus Season 24 wieder nach Sanktuario zurück. Dabei handelt es sich um Waffen, die besonders starke Fähigkeiten und Affixe bieten. Dazu gehören eine zufällige legendäre Eigenschaft für Klassenwaffen und eine zufällige passive Klassenfertigkeit. Alle Details dazu findet ihr in folgender Liste:

Ätherische Gegenstände sind accountgebunden und können nur von Monstern, aus Truhen und aus zerstörbaren Objekten erhalten werden. Ihr müsst aber nicht Stufe 70 sein, um sie finden zu können. Ätherische Gegenstände können nicht aus Kanais Würfel oder von Kadala erhalten werden.

Die Beuterate von ätherischen Gegenständen ist zwischen uralten und archaischen Gegenständen angesiedelt.

Pro Klasse gibt es drei einzigartige ätherische Gegenstände. Jeder ätherische Gegenstand verfügt über festgelegte Affixe sowie eine zufällige legendäre Waffeneigenschaft und eine zufällige passive Klassenfertigkeit.

Es kann immer nur jeweils ein ätherischer Gegenstand ausgerüstet sein.

Ätherische Gegenstände verlieren nicht an Haltbarkeit.

Legendäre Eigenschaften und passive Klassenfertigkeiten von ätherischen Gegenständen können nicht mit derselben Macht gestapelt werden, die aus Kanais Würfel oder von Gegenständen und Fertigkeiten stammt.

Ätherische Gegenstände können nicht verzaubert, transmogrifiziert, gefärbt, umgeschmiedet oder gehandelt werden.

Ätherische Gegenstände können verstärkt werden.

Wenn ihr während der Saison alle 21 ätherischen Gegenstände sammelt, erhaltet ihr als Belohnung die Heldentat “Ätherische Erinnerung”. Spieler, die diese Heldentat vollbringen, können in Zukunft mit ihren saisonalen und nicht-saisonalen Helden alle ätherischen Transmogrifikationsoptionen nutzen.

Ätherische Gegenstände werden nur während eines saisonalen Spiels fallen gelassen und können nach Ende der Saison nicht auf nicht saisonale Charaktere übertragen werden.

Kosmetische Belohnungen: In Season 32 kehren Belohnungen zurück, die ihr ursprünglich in Season 8 erhalten konntet. Zusätzlich gibt es noch zwei neue kosmetischen Belohnungen für diejenigen, die die gesamte Saisonreise abschließen und die es bisher nicht in Diablo gab. Dazu gehört der Portraitrahmen “Krieger von Teganze” und ein neuer Fledermausgefährte.

Die kosmetischen Belohnungen in Season 32 von Diablo 3.

Starter-Sets: Wie ihr das von den Seasons in Diablo 3 kennt, verdient ihr euch durch das Abschließen von Kapitel 2, 3 und 4 Haedrigs Geschenke. Öffnet ihr alle mit demselben Charakter, erhaltet ihr ein vollständiges Set. Welches Set ihr mit den Klassen verdienen könnt, ändert sich in jeder Season.

Diesmal gibt es folgende Auswahl:

Barbar : Ruf des unsterblichen Königs

: Ruf des unsterblichen Königs Kreuzritter : Sucher des Lichts

: Sucher des Lichts Dämonenjäger : Natalyas Rache

: Natalyas Rache Mönch : Ulianas List

: Ulianas List Totenbeschwörer : Avatar des Trag’Oul

: Avatar des Trag’Oul Hexendoktor : Geist von Arachyr

: Geist von Arachyr Zauberer: Vyrs verblüffende Arcana

Wie geht es bei Diablo 3 weiter? Das ist die dritte Season, bei der Blizzard die Inhalte von früheren Seasons wieder aufwärmt. Neue Themen wird es nicht mehr geben: Blizzard bestätigte, dass mit Season 29 die letzten neuen Inhalte für Diablo 3 kommen und zeigt, wie es danach weitergeht.