Diablo 3 bringt mit Season 29 seine letzten neuen Inhalte – Blizzard zeigt, was danach passiert

Schon am kommenden Freitag geht’s los. Zu den Highlights des letzten Abschnitts gehören ein Einzelspielermodus, neue Monster-Affixe und das besondere Saisonthema, das fiese Bosse in Portalen erscheinen lässt.

Im neuen Blogpost (via diablo3.com ) schreibt Blizzard: „Tapfere Nephalem haben sich seit 11 Jahren in Saisons durch ganze Horden gekämpft und dabei gameplayverändernde Themen, erfahrungsdefinierende Updates am Spielererlebnis und höllisch gute Events erlebt. Diablo III wird in Saison 29 und darüber hinaus weiter erstrahlen. Diese Saison legt die Grundsteine für die Zukunft des Spiels und führt unser letztes brandneues Thema ein.“

Das sagt Blizzard: Vor wenigen Tagen veröffentlichte Blizzard die Patch Notes zu Update 2.7.6, das die Grundlage zu Season 29 bildet. Darin ging das Team auch auf die Zukunft des Spiels ein. Jetzt, wo Diablo 4 im Rampenlicht steht, sieht es für den Vorgänger düster aus. Was abzuwarten war. Denn schon im April kündigte das Team grob an, wie es weitergeht.

Was ist los bei Diablo 3? Im Jahr 2012 wurde Diablo 3 veröffentlicht. In den folgenden Jahren gab es viele neue Inhalte wie das Totenbeschwörer-DLC, neue Gegenstände, Features und spannende Saisonthemen. Doch jetzt ist Schluss damit. Zumindest mit neuen Inhalten. Season 29 bringt den letzten „neuen“ Content ins Spiel.

Das Team von Blizzard erklärte in seinem jüngsten Blogpost, wie es mit Diablo 3 in den nächsten Jahren weitergeht. Kommen neue Seasons? Wie sehen die aus? Wir zeigen euch die Details.

