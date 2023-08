Diablo 3 erfüllt in seiner „letzten“ Season viele eurer Wünsche – Patch Notes für Season 29

In Season 29 von Diablo 3 bringen die Entwickler Spieler-Wünsche wie einen Solo-Modus und eine Limitierung von Paragon-Punkten. Alle Inhalte aus Patch 2.7.6 zeigen wir euch in den Patch Notes.

Was wissen wir zu Season 29? Das Team von Blizzard veröffentlichte kürzlich die Patch Notes zu Patch 2.7.6 in Diablo 3. Mit dieser Version wird Season 29 starten, die als Letzte mit neuen Inhalten laufen wird. Bei den folgenden Kapiteln ab 30 sollen nur alte Inhalte wieder aufgewärmt werden. Doch zum Schluss gehen die Entwickler nochmal auf eure Wünsche ein und bringen ein besonderes Thema für die „Visions of Enmity“-Season.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die Highlights und Patch Notes.

Highlights aus Season 29 mit Saisonthema

Patch Notes zu Patch 2.7.6 mit Balance-Änderungen

Season 29 von Diablo 3 in der Übersicht

Wann startet Season 29? Das ist noch unbekannt. Die Testphase auf dem PTR läuft ab dem 15. August und wird voraussichtlich zwei Wochen lang aktiv sein. Sollte es Probleme oder Anpassungen geben, könnte sich die PTR-Zeit auch verlängern.

Solo-Modus „Solo Self Found“

Was ist das für ein Modus? In Solo Self Found kämpft ihr ganz für euch alleine. Es gibt keine Gruppen-Möglichkeit, um euch zu supporten. Blizzard erklärt, dass Spieler seit Jahren nach einem offiziell unterstützten Solo-Modus für Diablo 3 fragten. Hier verzichtet ihr auf den Gruppen-EP-Bonus sowie die Hilfe anderer Spieler. Dafür gibt es dann auch spezielle Bestenlisten.

Wer daran teilnehmen will, muss bei der Charakter-Erstellung den entsprechenden Haken aktivieren. Wer will, kann das Ganze sogar als Hardcore-Version spielen.

Seasonthema von Season 29: Visions of Enmity

Was bringt das Thema? Ab Stufe 1 habt ihr die Chance, in der Open World auf diabolische Risse zu stoßen. Die Chance darauf erhaltet ihr beim Töten von Dämonen. Mit Glück öffnet sich dann so ein Riss und schickt euch in die Visions of Enmity. Diese Instanzen stecken voller starker Belohnungen. Es kann sogar passieren, dass ihr durch das Töten von Monstern in einer Vision einen weiteren Riss eröffnet.

Der Blick in einen offiziellen Screenshot zeigt, dass die Begegnungen darin durchaus schwer sein könnten:

Neue Affixe für Monster

Welche neuen Affixe gibt es? Drei neue Affixe bringt Blizzard seinen Monster-Packs in Diablo 3 bei. Das sind:

Enervating: Um den Gegner herum entsteht ein Effekt, der eure Bewegungsgeschwindigkeit um 65 % reduziert und eure Abklingzeiten um 50 % erhöht.

Necrotic: Eure Heilungen sind um 65 % reduziert. Die Gegner haben einen Dot-Effekt, der in 30 Sekunden 180 % eures Max-Lebens verursacht. Der Effekt wird entfernt, wenn ihr euch über 95 % heilt.

Resource Leech: Trifft euch ein Gegner, der über diesen Affix verfügt, dann werden euch 65 % eurer maximalen Ressource abgezogen.

Paragon-Punkte-Limit

Wie sieht das neue Limit aus? Ihr könnt in Season 29 nur noch maximal 800 Paragon-Punkte verteilen. Bisher konntet ihr, abgesehen von den Main-Stats, nur 50 Punkte in einzelne Attribute skillen. Jetzt könnt ihr bis zu 200 Punkte pro Attribut skillen.

Allerdings ist das Ganze pro Kategorie auf 200 Punkte begrenzt.

Die Entwickler erklären, dass man die Bewegungsgeschwindigkeit auf 0,125 % pro Punkt anpasste, da Spieler durch die neuen Limits zu schnell geworden wären. Außerdem soll der Flächenschaden etwa gleich, vielleicht sogar noch etwas besser performen.

Auf der nächsten Seite zeigen wir euch die Patch Notes auf Englisch mit allen Klassen- und Balance-Änderungen.