Was passiert mit Diablo 3, wenn Diablo 4 erscheint? Blizzard äußert sich zur Zukunft

Wie lange bleibt Diablo 3 eigentlich noch am Leben, wenn Diablo 4 jetzt in den Fokus rückt? Die Frage stellen sich viele Spieler in der Community und nun gibt es Antworten von Blizzard.

Was ist los bei Diablo? Erst kürzlich lief die Beta von Diablo 4 und zeigte den Teilnehmern, was das Team von Blizzard für die Hack-and-Slay-Fans in der Pipeline hat. Viel Gemetzel, düstere Welten und bekannte Oberbösewichte.

Parallel läuft auch Diablo 3, das etwa alle drei Monate eine neue Season erhält. Doch das bleibt nicht so. Ein Ende von neuen Inhalten für Diablo 3 ist jetzt absehbar. In einem Interview ging das Team von Blizzard auf die Zukunft des Franchises ein.

Noch eine neue Season für Diablo 3, dann wird recycelt

Das sagt Blizzard: Die Streamerin AnnacakeLive hatte in einem Interview mit anderen Content Creators die Möglichkeit, Fragen an Rod Fergusson (General Manager des Diablo-Franchises) und Joe Shely (Game Director von Diablo 4) zu stellen. Eine der Fragen lautete: Was passiert mit Diablo 3 nach dem Release von Diablo 4?

In der Antwort erklärt Blizzard, dass die aktuelle Season 28 riesig ist. Mit dem großen Altar, durch den eure Pets Gegenstände wie Atem des Todes aufsammeln können, brachten die Entwickler mächtige Verbesserungen.

In Season 29 soll es weiterhin neue Inhalte geben. Aber die Änderungen fallen nicht so massiv wie in Season 28 aus

Ab Season 30 wird das Team kosmetische Inhalte und Saisonthemen aus früheren Saisons wiederholen

Ab Season 30 fokussiert sich das Team also darauf, Seasons für Season 4 zu erstellen

Im YouTube-Video bei Minute 8:57 könnt ihr die Antwort durch AnnacakeLIVE hören:

So läuft es aktuell bei Diablo 3: Am 24. Februar startete die aktuelle Season 28 von Diablo 3. Seit ein paar Jahren bringt das Team zu jeder Season ein besonderes Thema mit. Mal doppelte Goblins, mal ein vierter Slot in Kanais Würfel, mächtige Meteore oder andere coole Buffs. Mit dem Altar der Riten schaffte Blizzard in S28 ein Saisonthema, das in dieser Größe noch nicht vorhanden war.

Durch das Farmen von Materialien schalten sich Spieler starke Boni frei. Teilweise sind das Boni auf Schaden und Verteidigung, aber auch Quality-of-Life-Inhalte wie das angesprochene Einsammeln von Material durch Pets sind dabei.

Den Altar würden viele Spieler am liebsten für immer im Spiel behalten und wer weiß, vielleicht denkt Blizzard auch selbst darüber nach. Nun ist klar, dass Season 29 die letzte mit neuen Inhalten wird. Im Anschluss werden Themen wiederholt, die ihr bereits kennt.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Zukunft von Diablo 3? Habt ihr euch schon darauf eingestellt, dass ein baldiges Ende der neuen Inhalte ansteht oder würdet ihr euch wünschen, dass ein kleines Team weiter an neuen Seasons und Inhalten für das Spiel arbeitet?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

