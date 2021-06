Wie gefallen euch die Änderungen von Patch 2.7.1 in Diablo 3? Findet ihr, das wird ein spannendes Thema für Season 24, mit dem ihr euch lange anfreunden könnt, oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Das Saison-Thema: Saison 24 führt Ätherische Waffen ein, ein neuer Waffentyp, den Spieler in der kommenden Saisonreise erhalten können. Ätherische Waffen werden ein mächtiges Set von Affixen, eine Legendäre Macht einer Klassen-Waffe und eine zufällige passive Fähigkeit einer Klasse erhalten. Ethereals werden einzigartige Icons, Namen, Gegenstandstypen und Sounds haben, die ursprünglich in Diablo II zu finden waren.

Das sagen die Entwickler: Im Blog-Post schreibt das Team, dass man mit den Ätherischen Waffen das Vermächtnis von Diablo 2 ehren will. In Season sind die Ethereals (die Ätherischen Waffen) seltene und mächtige Waffen.

Was ist neu? Auf dem Blog von Diablo 3 wurden jetzt die Patch-Notes zu Patch 2.7.1 veröffentlicht. Es ist das Update, das für Season 24 in Arbeit ist, die aktuell noch keinen Start-Termin hat. Dabei wird auch das Saisonthema vorgestellt, das mit Ätherischen Waffen überzeugen will. Diablo-Veteranen kennen diese Gegenstände bereits aus Diablo 2.

Für Diablo 3 ist Patch 2.7.1 bald auf den Testservern. Dabei handelt es sich um das Update, mit dem ihr Season 24 spielen werdet. Es bringt Ätherische Waffen aus Diablo 2 zurück. Was das ist und wie stark die werden, zeigen wir euch in den Patch Notes.

