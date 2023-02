Diablo 3: Altar der Riten beste Skillung – Welche Siegel zuerst?

In welcher Reihenfolge sollt ihr beim Altar der Riten am besten skillen? Wir zeigen euch die beste Reihenfolge in Season 28 von Diablo 3.

Was ist das für ein Altar? Der Altar der Riten ist das große Saisonthema von Season 28 bei Diablo 3. Das Feature funktioniert wie ein großer Skillbaum, in dem ihr 29 verschiedene Mächte aktivieren könnt (3 davon sind verbesserte Tränke).

Euch steht offen, in welcher Reihenfolge ihr welchen Skill freischaltet. Da diese Freischaltungen aber Material kosten, das teilweise schwer zu erhalten ist, stellt sich die Frage: In welcher Reihenfolge soll man die Siegel freischalten? Dazu haben wir uns die Meinungen von Experten angeschaut und zeigen euch hier die Ergebnisse.

Optimale Skill-Reihenfolge für Altar der Riten

Das sagen die Experten: Wir haben uns angeschaut, was YouTuber Rhykker (via YouTube.com) und das Team von maxroll.gg zu den Skillungen sagen. Sie sind bekannt dafür, Experten in der Szene von Diablo 3 zu sein. Regelmäßig veröffentlichen sie genaue Anleitungen für die verschiedenen Klassen und Builds, mit denen ihr das meiste herausholt.

Wenn man sich die Aussagen runterbricht, kommen 2-3 mögliche Skill-Reihenfolgen dabei heraus:

Der Altar der Riten mit den Buchstaben als Beschriftungen

Reihenfolge 1 – Verzichtet auf Krit-Ressource

A: Müsst ihr immer wählen

C: Wählt Annointed, um ab Level 18 bereits voll mit gelben Level-70-Items ausgerüstet zu sein. Das erleichtert das Leveln ungemein

F

H

J

O: Wählt diesen Weg, um schnell eure Kopfgeldsäckchen zu verdoppeln. Ihr braucht die Beute, um zusätzliche Inhalte im Altar freizuschalten.

S

T

Z

AC (sobald ihr das erste Greater Rift erledigt und euer garantiertes Archaisches Item abgeholt habt)

R

V

X

B

U

I

M

L

K

P

D

G

W

Y

Q

E

N

AA

AB

AD

Wer nutzt das? Diese Reihenfolge bietet sich für fast jeden Build an. Bei einer anderen Reihenfolge kann man den Schwerpunkt auf ein früheres “Ressource bei Krits” legen.

Bedenkt: Die Skills AA (Mother) und AB (Mortal) könnt und solltet ihr freischalten, sobald ihr die Archaischen Aschen dafür habt.

Reihenfolge 2 – Frühe Krit-Ressource

A: Müsst ihr immer wählen

C: Wählt Annointed, um ab Level 18 bereits voll mit gelben Level-70-Items ausgerüstet zu sein. Das erleichtert das Leveln ungemein

F

H

J

O: Wählt diesen Weg, um schnell eure Kopfgeldsäckchen zu verdoppeln. Ihr braucht die Beute, um zusätzliche Inhalte im Altar freizuschalten.

N: Wählt Vigor, damit sich eure Ressource bei kritischen Treffern füllt

S

T

Z

AC (sobald ihr das erste Greater Rift erledigt und euer garantiertes Archaisches Item abgeholt habt)

R

V

X

B

U

I

M

L

K

P

D

G

W

Y

Q

E

AA

AB

AD

Wer nutzt das? Wenn ihr auf eure Ressourcen angewiesen seid und einen Build spielt, der sehr auf Krit setzt, bietet sich diese Reihenfolge an.

Bedenkt: Die Skills AA (Mother) und AB (Mortal) könnt und solltet ihr freischalten, sobald ihr die Archaischen Aschen dafür habt.

Ihr seht, dass sich die Reihenfolgen nur leicht unterscheiden. Es gibt noch weitere Abwandlungen, bei denen man zunächst gänzlich auf die Quality-of-Life-Inhalte verzichtet und nur auf Schaden und Zähigkeit geht. Das sollte dann vor allem die Spieler ansprechen, die sich direkt am 1. Tag darum reißen, auf den ersten Rängen in der Rangliste zu landen.

Habt ihr noch andere Skill-Wege, die ihr in Season 28 verwenden werdet? Teilt uns eure Tipps und Meinungen doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Spielern aus.