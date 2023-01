Diablo 3 zeigt Saison-Thema für Season 28 mit Patch 2.7.5 – Euch erwartet ein mächtiger Altar

Blizzard hat die Inhalte der neuen Season 28 in Diablo 3 vorgestellt. Wir fassen euch das wichtigste aus dem Patch 2.7.5 zusammen und schauen auf das neue Saisonthema.

Wann startet Season 28? Das ist noch nicht ganz klar. Der Patch 2.7.5 soll ab Dienstag, dem 31. Januar auf dem PTR-Server zum Test bereitstehen. Dieser Test soll 7 Tage lang andauern.

Die Test-Zeit endet also am Dienstag, den 07. Februar. Da Seasons in Diablo 3 traditionell an einem Freitag starten, wäre der 10. Februar der naheliegende Start-Termin für Season 28, die auf die aktuelle Season 27 ablösen würde.

In der Vergangenheit gab es allerdings schon Verlängerungen der PTR-Zeiten, wenn Blizzard nach dem Feedback der Tester noch weiter am Update schrauben musste. Dementsprechend kann es sein, dass sich Start-Termine kurzfristig verschieben.

Sobald der offizielle Start-Termin bekannt ist, halten wir euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Klar ist hingegen schon, unter welchem Thema die kommende Season 28 stehen wird.

Eine Season läuft immer 3 Monate, in der Zeit können die Inhalte genutzt werden. Aber nur, wenn man sich einen neuen Saison-Charakter erstellt.

Saisonthema der Season 28 in Diablo 3

Was ist das Thema? Die Saison 28 nennt sich “Rites of Sanctuary” und dreht sich um einen ominösen Altar, über den arglose Bürger Neu-Tristrams bei einem Jagdausflug stolperten.

Dieser “Altar of Rites” weist 26 Siegel und 3 legendäre Trank-Kräfte auf, die Spieler bei ihrer ersten Ankunft am Altar entdecken werden.

Diese Altar-Runen funktionieren gewissermaßen wie eine eigene Art Skill-Tree. Sobald das erste Siegel freigeschaltet ist, könnt ihr euch auf unterschiedlichen Wegen weiter durch den Skill-Baum arbeiten, je nachdem, was zu euren Charakteren passt.

Jedes Siegel und jede Trank-Kraft bringt euch dabei neue Fähigkeiten und Boni sowie die Möglichkeit, weitere Siegel freizuschalten.

Hier findet ihr alle im Überblick:

Siegel Kraft A Die Dauer deines Kill-Streak-Timers und der Belohnungsbonus werden verdoppelt. B Brunnen der Reflexion bleiben für die gesamte Saison bestehen und werden durch den Tod nicht entfernt. C Gegenstände haben keine Stufenanforderungen. D + 200 Schaden E + 25 % Geschoss-Schadensreduktion F + 25% Bewegungsgeschwindigkeit (Unbegrenzt) G Erhöht den Schaden gegen Eliten um 15%. H Das Aufsammeln von Regenerationskugeln gewährt 7 Sekunden lang einen Schild für 5% deiner maximalen Gesundheit. Maximal 5 Stapel. I +25% Nahkampf-Schadensreduzierung. J Erhöht den Schadensbonus deiner höchsten Elementarfähigkeit um 10%. K Erhöht den Schaden gegen Eliten um 20%. L +10% Schaden M Verdoppelt die Anzahl an Atem des Todes, der droppt. N Kritische Treffer gewähren: Mana: 15, Hass: 5, Zorn: 5, Arkankraft: 3, Wut: 3, Geisteskraft: 5, Essenz: 5. O Verdopplung der Anzahl von Kopfgeldwürfelchen, die beim Abschließen von Kopfgeldern fallen gelassen werden. P Fortschrittskugeln von Nephalem und Großen Nephalemportalen werden automatisch aufgesammelt. Q Verringert den von Eliten erlittenen Schaden um 25%. R +15% Schaden S Erhalte Immunität gegen Crowd-Controlling-Effekte T Erhalte Passability U Pets sammeln Atem des Todes auf V Elite-Gruppen lassen eine zusätzliche Fortschrittskugel fallen. W Erhöht den Schaden an Bossen um 25%. X Haustiere heben gewöhnliche, magische und seltene Gegenstände auf Y Erhöht deine Chance, auszuweichen, um 15%. Z Verdopple die Chance, einen von Kadala gekauften legendären Gegenstand zu finden. Trank AA Wenn ihr euren Gesundheitstrank trinkt, manifestiert ihr einen von drei Runenzirkeln auf dem Boden, die erhöhten Schaden, erhöhte Abklingzeitreduzierung oder erhöhte Ressourcenkostenreduzierung gewähren. Trank AB Wenn du deinen Gesundheitstrank trinkst, verteilen alle Gegner im Umkreis von 25 Metern 25% weniger Schaden. Trank AC Wenn du deinen Gesundheitstrank trinkst, erhältst du einen zufälligen Schrein- oder Pyloneneffekt. AD Wenn ein Primal-Item droppt, droppt auch noch ein zufälliges zweites

Wie schaltet man die Siegel frei? Um die volle Macht des Altars freizuschalten, müsst ihr verschiedenste Materialien sammeln und sie dem Altar opfern. Die Kosten werden dabei immer höher und die Items immer seltener, je mehr von den Siegeln und Kräften ihr freischaltet. Dazu gehören unter anderem auch Primordial Ashes.

Habt ihr es geschafft, alle Siegel freizuschalten, erhaltet ihr außerdem ein neues Cosmetic: Die “Wings of Terror”.

Was steckt noch im Patch? Die kompletten Patch Notes (auf Englisch) findet ihr hier bei Blizzard. Neben dem neuen Altar wird es auch Änderungen bekannter Inhalte geben. Dazu gehören verschiedene Item-Anpassungen, Änderungen des Mönchs und Fehlerbehebungen.

Was ist eine Season überhaupt? In Diablo 3 finden regelmäßig Seasons statt, in denen zusätzliche Inhalte freigeschaltet werden, um das Spielerlebnis frisch zu halten. Die kann man in der Regel drei Monate lang nutzen, bevor die nächste Season startet. Allerdings gilt das immer nur für neu erstellte Season-Charaktere.

Was haltet ihr von der Aussicht von Season 28? Könnt ihr mit dem Altar der Riten etwas anfangen? Erzählt es uns in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

Derweil geht auch das Warten auf Diablo 4 weiter. Wer das Warten überbrücken will, findet hier 10 aktuelle Alternativen zu Diablo.