LoL fragt: Was sollte unser neues MMORPG auf keinen Fall haben? Der größte Twitch-Streamer zu WoW antwortet

Riot Games arbeitet derzeit an der Umsetzung von einem MMORPG zu League of Legends. Der Game Director „Ghostcrawler“ wollte nun auf Twitter wissen, was sein neues Spiel aus Sicht der Leute auf keinen Fall haben soll. In diese Diskussion hat sich auch der bekannte Twitch-Streamer Asmongold eingeschaltet.

Was wollte Ghostcrawler genau wissen? In einem Tweet sammelte Greg „Ghostcrawler“ Street, der Chef des neuen MMORPGs, Feedback direkt von den Spielern. Dort heißt es:

Lasst uns einen Moment lang etwas negativer sein. Ohne andere Spiele zu beschimpfen, welche Funktionen wollt ihr in dem Spiel, das wir entwickeln, NICHT sehen?

Mit dem Spiel meint er das neue LoL-MMORPG, zu dem wir euch hier alle bisherigen Infos zusammengetragen haben.

Zu diesem Aufruf sammelten sich innerhalb von zwei Tagen mehr als 5.000 Likes und 1.000 Kommentare. An der Diskussion beteiligte sich auch Asmongold, der als einer der größten WoW-Fans, aber auch WoW-Kritiker auf Twitch und YouTube gilt.

Kein charaktergebundener Fortschritt, keine Rückschritte und bedeutungsvolle Level

Was wünscht sich Asmongold für das LoL-MMORPG? In seinem ersten Tweet nennt er drei Dinge, die das neue MMORPG auf keinen Fall haben sollte:

Charakterspezifischen Fortschritt anstelle von accountweitem. Damit spielt er wohl auf Dinge wie Erfolge oder die gemeinsame Banknutzung an.

Inhalte, die bewusst nicht fertiggestellt wurden, um später überarbeitet oder als neuer Content verbessert zu werden.

Backwards-Progression, also den Verlust von Items oder Erfahrungspunkten, die man sich zuvor bereits erspielt hat.

Zudem äußerte er sich in einem weiteren Tweet zu einer Aussage vom Twitch-Streamer shroud, der in den letzten Monaten sehr aktiv in New World und Lost Ark war. Der Streamer geht so weit, dass er gerne ein MMORPG ohne Level spielen würde. Stattdessen sollte es ein System geben, über das man stärker durch Fortschritt in der Welt wird.

Asmongold antwortete darauf, dass Level in einem MMORPG einen gewissen Wert haben müssen und lobte dabei das Crafting- und Item-System von New World:

Ich mochte es sehr, wie in New World sogar die Gegenstände und Berufe, die man während des Levelns nutzt und sammelt, einen Einfluss auf die Gesamtwirtschaft haben. Ich denke zwar, dass ein gewisses Maß an Leveln nett ist, aber es sollte einen Zweck haben und einen gleichzeitig auf ein größeres Ziel im Endgame hinführen

Wer ist Asmongold? Asmongold war lange Zeit der zahlenmäßig größte WoW-Streamer überhaupt. Für viele Jahre hat er World of Warcraft gespielt, in Shadowlands aber endgültig die Lust verloren. Er nutzte die Zeit, um viele andere MMORPGs zu spielen, wie etwa Final Fantasy XIV, New World oder Lost Ark. Mit seinen starken Aussagen und vielen Diskussionen rund um die MMORPGs polarisiert er immer wieder.

Time-Gate, Schnellreise und Grinding sind große Diskussions-Punkte

Was sagen andere Spieler unter dem Tweet? In den vielen Kommentaren werden sehr unterschiedliche Dinge genannt, die die Spieler in dem LoL-MMORPG nicht haben möchten.

Oft wird dabei der Punkt Time-Gate genannt, also dass etwas künstlich in die Länge gezogen wird, weil es nicht unendlich oft wiederholt werden kann, sondern eine gewisse Zeitbeschränkung bekommt. Dazu zählen etwa tägliche Aufgaben oder Loot, von dem man nur eine bestimmte Anzahl pro Woche sammeln kann.

Viele äußern sich gegen Time-Gate und tägliche Quests, wobei Ghostcrawler einwirft, dass diese Systeme oft dazu gedacht sind, dass andere Spieler nicht zu sehr zurückfallen. Trotzdem wollen gerade viele Vielspieler nicht, dass sie in ihrer zeitlichen Freiheit eingeschränkt werden.

Tägliche Quests gibt es in nahezu jedem MMORPG, egal ob Guild Wars 2, WoW oder hier Lost Ark.

Auch das Thema Grinding wird diskutiert. Einige finden es gut, wenn man für Items hart arbeiten muss, während andere nicht möchten, dass das Spiel zu einer „zweiten Arbeit“ mutiert. Hier müssen die Entwickler einen guten Mittelweg finden.

Ein weiterer großer Diskussionspunkt ist die Schnellreise. Die wird ebenfalls sehr kontrovers gesehen:

Einige finden, dass die Schnellreise die Immersion des Spiels zerstört. Sie wollen ein Greifen-System wie in WoW oder alles zu Pferd erledigen.

Andere Spieler sagen, dass sie ihre wertvolle Zeit nicht mit Warten, sondern mit Gameplay verbringen wollen.

Wo sich jedoch alle Spieler einig sind, ist der Verzicht auf Pay2Win und auf FOMO (Fear of missing out), also die Angst, etwas Besonderes zu verpassen. Auf beides sollte das LoL-MMORPG unbedingt verzichten.

LoL-MMORPG ist noch in weiter Ferne

Was ist überhaupt über das LoL-MMORPG bekannt? Nicht viel. Es wurde Ende 2020 angekündigt und noch immer werden Entwickler dafür gesucht. Wir wissen, dass es im Endgame auf Dungeons und Raids setzen und generell nicht jedem Spieler gefallen soll. Auch PvP wird, in welcher Art auch immer, ein Teil des Spiels sein.

Das Spiel soll eine klare Vision haben und hat mit Ghostcrawler den ehemaligen Lead Designer von World of Warcraft an der Spitze. Allerdings sieht es derzeit so aus, als würde das Spiel nicht in absehbarer Zeit erscheinen.

Was haltet ihr von den Aussagen und Wünschen der Spieler? Was sollte das LoL-MMORPG auf jeden Fall bieten und was auf keinen Fall? Schreibt es gerne in die Kommentare.