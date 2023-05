Neues MMORPG begeistert Spieler mit einem Kampfsystem, das in Sekunden überzeugt

Das kommende MMORPG Chrono Odyssey hat jüngst wieder für Staunen bei seinen Fans gesorgt. Dabei teilte der Entwickler lediglich einen Clip von nur 12 Sekunden. Dieser hatte es allerdings in sich: Im Detail wurde nämlich der Chronotector – eine Möglichkeit zur Zeitmanipulation – vorgeführt, und zwar in einer frischen Gameplay-Sequenz. Dabei erklärt der Entwickler auch dessen Funktionsweise.

Was für ein Clip ist das? Der Clip zeigt wohl echtes Gameplay aus dem MMORPG Chrono Odyssey, was auf PC und Konsolen erscheinen soll. Man wird hier Zeuge einer Sequenz, wie der Chronotector nun eigentlich im Spiel funktioniert.

Genauer betrachtet, gibt es 2 Szenen, die in sekundenschnelle einem den Herzschlag gefrieren:

Beim Einsatz wirken die Gegner in der ersten Szene kurzweilig eingefroren, während es um diese herum immer wieder kurz aufschimmert und in Windeseile Schaden ausgeteilt wird.

Bei der zweiten Szene wirkt die Zeitmanipulation wie eine Teleportation in die Gegner rein, als auch wieder zum Ausgangspunkt heraus.

Schaut euch hier das frische Gameplay-Material zum Chronotector an.

Der Entwickler kommentierte dabei den Clip selbst auf Twitter und gab damit auch die Funktionsweise der Zeitmanipulation preis:

Lasse Monster in der Zeit einfrieren, um Schaden zu verursachen oder drehe die Zeit zurück, um zu deiner Ursprungsposition vor der eigenen Attacke zurückzugelangen.

Der Einsatz der Zeitmanipulation scheint dabei ein durchaus interessantes Feature für ein MMORPG zu sein, zumal auch andere Spieler die Technik um den eigenen Charakter selbst verwenden könnten.

Wie das jedoch mit gemeinsamen Gegnern oder gar im PvP genau funktionieren soll, wird der Entwickler jedoch noch zeigen müssen. Die Attacken an sich ähneln nämlich dem Action-Gameplay aus Black Desert Online.

Die Zeitmanipulation kommt bei Fans von Chrono Odyssey gut an, wirft aber Fragen auf

Wie fielen die Spieler-Reaktionen aus? Auf Twitter beispielsweise sind sich viele der User unter dem Beitrag einig, dass das MMORPG Chrono Odyssey und das Feature der Zeitmanipulation in diesem Genre ein großer Wurf werden könnte. Welche Genre-Vertreter sonst einen Blick wert sind, erfahrt ihr hier.

[email protected] meint: Ich mag neue Ideen zu sehen… Ich bin gehyped. Ich hoffe, es wird wirklich so gut, wie wir es uns erhoffen.

StaticGman sagt: Als ich diese Attacke sah, hab ich den Verstand verloren! So krass!

Für manche Fans scheint dieses Feature in seiner Funktionsweise aber auch einige Fragen aufzuwerfen. So fragen sich die User ebenfalls, wie das Ganze nun in einer offenen Welt vonstattengehen soll:

[email protected]_dodo: Funktioniert der Chronotector auch im PvP?

[email protected]: Wie funkioniert das in einem MMO, wo andere Spieler die Zeit zurückdrehen oder pausieren!?

Eine Erklärung, wie das MMORPG am Ende konzipiert ist und ob die Zeitmanipulation von allen und bei jedem angewendet werden kann, bleiben die Entwickler uns also noch schuldig. Möchtet ihr mehr zum MMORPG Chrono Odyssey erfahren, dürft ihr folgenden Artikel auf keinen Fall verpassen:

Was haltet ihr von der Zeitmanipulation? Kann das in einem MMORPG funktionieren? Schreibt es uns in den Kommentaren.