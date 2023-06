Neues MMORPG auf Steam überzeugt mit bombastischem Kampfsystem – Verrät neue Details zu Klassen und Inhalten

Chrono Odyssey ist ein neues MMORPG für PC (Steam), PS5 und Xbox in Entwicklung, das in seinem ersten Trailer ein richtig starkes Kampfsystem präsentierte. In den vergangenen Wochen teilten die Entwickler weitere Details zum Spiel über Twitter und Discord. Wir fassen alles Wichtige für euch zusammen.

Was ist das für ein Spiel? Chrono Odyssey soll ein Next-Gen-MMORPG in der Unreal Engine 5 werden. Ihr habt die Wahl aus sechs verschiedenen Klassen und erkundet damit die Spielwelt Setera. In dieser könnt ihr euch frei bewegen und wohl auch Berge erklimmen, wie der Trailer zeigt.

Das große Highlight sind die Action-Kämpfe, die stark an Dark Souls erinnern. Vor allem das Ausweichen und Blocken spielt eine große Rolle. Zudem wirken die Animationen und die Übergänge sehr rund, was etwa bei New World noch immer ein Problem ist.

Eine weitere Besonderheit ist der Chronotector, mit dem ihr einen kurzen Schritt in der Zeit zurück machen oder Feinde im Umkreis in der Zeit einfrieren könnt. So sollt ihr euch in eine bessere Position im Kampf verschaffen oder Insta-Kills von Bossen entgehen können.

Es soll Gruppen-Dungeons und Weltbosse für PvE-Fans geben.

Für PvPler wurden riesige “Kingdom vs. Kingdom”-Schlachten versprochen.

Das MMORPG bekommt zudem ein dynamisches Wetter-Event und Jahreszeiten.

Laut dem Entwickler NPIXEL soll es neue Standards im Genre setzen und nicht für Mobile erscheinen, wie es ursprünglich 2020 Mal geplant war.

Hier könnt ihr euch Trailer anschauen:

Jede Klasse bekommt zwei Waffen, Weltbosse sollen anspruchsvoll werden

Was wurde über die Klassen verraten? In mehreren kleinen Videos auf Twitter wurde einzelnes Gameplay zu den Klassen gezeigt. Dabei ist eine Kernmechanik, dass jede Klasse zwei Waffen besitzt, zwischen denen sie frei hin und her wechseln kann.

Eine Klasse ist etwa die Sorceres, die mit einem Zweihandstab und Zauberstab + Fokus Magie wirken kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Die fünf weiteren Klassen sind:

Der Paladin mit Streitkolben+Schild und Speer

Der Swordsman mit Schwert+Schild und Großschwert

Der Berserker mit zwei Äxten und Streitaxt

Der Assassin mit zwei Dolchen und Gewehr

Der Ranger mit Bogen und Rapier

Zum Paladin wurde ebenfalls eigenes Gameplay gezeigt, zusammen mit dem Bosskampf gegen einen großen Drachen, der auch im Trailer schon zu sehen war. Dort kämpfen etwa 60 Spieler in einem beeindruckenden Effekt-Gewitter. Laut den Entwicklern sollen auch “hunderte Spieler” gleichzeitig auf Bosse eindreschen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Was wissen wir noch über das MMORPG? Nicht so viel. Chrono Odyssey soll weltweit erscheinen, doch wann genau wurde noch nicht verraten. Auch zu möglichen Alpha- und Beta-Tests gibt es noch keine Infos.

Zur Monetarisierung heißt es bisher nur, dass keine NFTs eingesetzt werden sollen. Ob es Free2Play, Buy2Play oder möglicherweise sogar ein Abo-Spiel wird, ist nicht bekannt.

Fest steht jedoch, dass Chrono Odyssey mit seinem Trailer und den ersten Infos viele Spieler begeistert hat. Gerade das Kampfsystem wird in den meisten Kommentaren gelobt. Da zuletzt immer mehr MMORPGs mit freier Waffenwahl erschienen sind, freuen sich viele darüber, dass es bei Chrono Odyssey feste Klassen gibt.

Kritik gibt es lediglich dafür, dass kein UI gezeigt wird. Die Spieler wollen wissen, wie viele Fähigkeiten es gibt und ob dies aufgeräumt oder total überladen ist.

Was sagt ihr zu Chrono Odyssey? Seid ihr auch so begeistert oder wartet ihr erstmal ab, bis ihr selbst Hand anlegen könnt, bevor sich bei euch Hype aufbaut?

