SWTOR: Ex-Chef des MMORPGs zu Star Wars rechnet öffentlich mit EA und BioWare ab

Im Jahr 2011 kam Star Wars: The Old Republic auf den Markt, ein MMORPG zu Star Wars. Jetzt wird EA das Spiel abgeben. Einer der früheren Chefs des Spiels erklärt, dass Star Wars schon immer profitabel war und von einem tollen Team entwickelt wurde. Aber EA und BioWare wussten gar nicht, was sie da für einen Schatz haben. Sie hätten statt mehr in SWTOR zu investieren, lieber die Werbe-Trommel für Mass Effect und Dragon Age gerührt. Für die MMORPG-Entwickler eine schwierige Lage.

Das ist die Situation:

Star Wars: The Old Republic läuft seit 12 Jahren und hat noch immer knapp 7.000 durchschnittliche Spieler auf Steam. Es galt unter Insidern schon lange als oft unschätzbares, aber extrem profitables MMORPG, das von seiner starken Lizenz profitiert – ähnlich wie DC Universe Online.

Obwohl lange Zeit regelmäßig neue Erweiterungen kamen, schien BioWare das Spiel nach 2016 weitgehend zu vernachlässigen, man konzentrierte sich offenbar auf Anthem, das sich als Flop herausstellte.

Jetzt wurde entschieden, dass BioWare und EA das Spiel an einen MMORPG-Entwickler abgeben.

Früherer Chef rechnet mit BioWare und EA ab

Wer spricht da? Auf Twitter äußert sich Chris Schmidt zum Verkauf. Er sagt, er fing 2009 als World Designer bei SWTOR an und hörte 13 Jahre später, im Jahr 2022, als Design-Director auf.

Schmidt arbeitete auch an Anthem und war am Reboot Anthem Next beteiligt, das von EA eingestellt wurde – mittlerweile ist er bei Infinity Ward als Game Director beschäftigt. Das Studio arbeitet für Activision Blizzard an Call of Duty.

So fing SWTOR an: Er sagt, sein Team, BioWare Austin, war viele Jahre lang ein unabhängiges Studio. Es war gegründet worden, um Star Wars: The Old Republic zu entwickeln, mit dem Hauptquartier in Edmonton hatte man lange Zeit wenig zu tun.

Alle Einnahmen des MMORPGs flossen in „das große Ganze“; also zu BioWare und letztlich zu EA. Offenbar war Schmidt mit diesem Zustand zufrieden, aber er hielt nicht.

So begannen die Probleme. Schmidt führt aus: Nach einigen Jahren wechselte das Modell und das SWTOR-Studio war nicht länger eigenständig, sondern der Leitung von BioWare unterstellt:

Das hieß in der Praxis, dass es ein „Spiel kommt fertig in der Verpackung“-Modell gab, das über Jahre erprobt und erfolgreich war, und das nun mit einem Live-Service-Spiel kombiniert wurde, das von den anderen Leuten nicht verstanden wurde. Von EA wahrscheinlich auch nicht.

So sieht der Chef sein MMORPG: Schmidt schwärmt von SWTOR und dem Team, das daran arbeitet, in den höchsten Tönen:

Das Spiel sei finanziell extrem erfolgreich gewesen

Das Team habe genau gewusst, wie man jeden investierten Dollar vervielfältigt

Das Team stehe dicht beisammen, sei extrem talentiert und arbeite mit Herzblut

Noch heute sei SWTOR sehr profitabel, mit einer Menge Leidenschaft dahinter

Ex-Chef sagt: SWTOR finanzierte BioWare die Singleplayer-Spiele, aber es kam nichts zurück

Das sieht er als Problem: Obwohl SWTOR so erfolgreich ist, hatte Schmidt das Gefühl, die Leistung des Teams wird bei EA und BioWare nicht wertgeschätzt:

Ältere Spiele sind nicht sexy. Sie sind nicht neu. Sie machen Marketing-Firmen nicht heiß oder bringen Social-Media-Teams zum Tanzen. SWTOR ist ein „Legacy-Spiel“ trotz des Bergs an Geld, das es verdient, und auf dem andere Spielereihen aufgebaut werden konnten. Und das FÜHLT man als Mitglied des Teams. Es ist ein fantastisches Team mit irrem Talent. Wie kann es sein, dass man bei einem Team, das so eng zusammenhält, sich immer so fühlt als wäre man weniger wert? Na ja, schaut euch um. Schaut euch an, über was BioWare auf Social Media postet und schaut euch das Verhältnis von SWTOR im Vergleich zu Mass Effect oder Dragon Age an.

Schmidt sagt, es fühlte sich als Entwickler von SWTOR immer so an, als hätten EA und BioWare keinen Bezug zum Spiel, weil es nicht „ihr Game“ war, sondern das von fremden Leuten.

„Fühlt sich scheiße an“

Woran macht er die wenige Anerkennung fest? Er kritisiert etwa, dass SWTOR in dem Buch zu 25 Jahren BioWare nur 10 von 328 Seiten gewidmet wurde. Und dabei war SWTOR für 9 der 25 Jahre schon live, als das Buch erschien, das die Geschichte und Spiele-Reihen von BioWare feiern sollte:

Teams registrieren sowas. Sie fühlen es. Und es fühlt sich scheiße an.

MMORPG-Chef verteilt Seitenhieb an Singleplayer-Spiele von Bioware

So sieht er den Verkauf: Schmidt sagt, für SWTOR sei es eine gute Sache, dass man jetzt zu Broadsword wechselt. Das Game sei nun bei einer Firma, die MMOs versteht.

Für BioWare sieht es aber als Fehler, denen würde jetzt der konstante Geldstrom wegbrechen, mit dem neue Produkte entwickelt werden können. Für BioWare wäre es, laut Schmidt, viel besser gewesen, sie hätten mehr Ressourcen in SWTOR gesteckt.

Ohne SWTOR müsse die Firma nun auch Kosten und Belegschaft reduzieren. Denn nur SWTOR konnte die „ungewöhnlich langen Entwicklungszeiten“ für deren letzten Singleplayer-Spiele ausgleichen.

Ein klarer Seitenhieb an Anthem.

