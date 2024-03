Neues Spiel für Steam und PS5 könnte auch als MMORPG für das Universum von Elden Ring durchgehen

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Was muss ich zu Chrono Odyssey wissen? Hierbei handelt es sich um ein Action-MMORPG von Chrono Studio, das auf die Unreal Engine 5 setzt und Ende 2020 angekündigt wurde . Etwa 120 Entwickler arbeiten derzeit an dem Projekt. Die Kern-Features des Online-Rollenspiels lesen sich wie folgt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to