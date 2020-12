Neues MMORPG angekündigt: Die Ersten hoffen, es wird so gut wie der Trailer

Mit Chrono Odyssey befindet sich ein interessantes MMORPG in Arbeit, das für PC, Next-Gen-Konsolen und mobile Geräte erscheinen soll. Es sieht im ersten Trailer umwerfend gut aus.

Was genau ist Chrono Odyssey? Das MMORPG stammt vom koreanischen Entwicklerstudio NPIXEL, die auch das Online-Rollenspiel Gran Saga entwickeln, und versetzt euch in die Rolle eines Mitglieds einer Spezialeinheit namens „Idraiginn“. Diese führt Krieg gegen 12 Götter.

Ihr erkundet eine riesige Welt, in der viele Geschichten auf euch warten. Diese sollen mit einer beeindruckend und realitätsnahen Grafik zum Leben erweckt werden.

Der erste Trailer zeigt, was euch erwartet und macht einen fantastischen Eindruck. Wie viel davon echtes Gameplay ist, lässt sich allerdings nicht sagen. Zum Einsatz kommt die Unreal Engine 4.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der erste Trailer zu Chrono Odyssey sieht beeindruckend aus.

Was hat das MMORPG noch zu bieten? Chrono Odyssey soll auf ein besonderes Job-System setzen, das einzigartige Features bietet. Welche das sind, geht aber aus der Ankündigung des Spiels nicht hervor. Es gibt gigantische Realm-versus-Realm-Schlachten und die Kämpfe sollen schnell und actionreich ablaufen.

Die Musik stammt von Cris Velasco, der zum Soundtrack zu God of War und Resident Evil 7 beitrug und auch an der Musik von StarCraft und Overwatch beteiligt war.

Was ist ein Job-System?



Es gibt MMORPGs, in denen sich die Spieler nicht auf eine Klasse beschränken und diese dann bei ins Endgame ausbauen. Manche Spiele wie beispielsweise Tree of Savior oder Ragnarok Online erlauben es den Spielern, mit der Zeit in sogenannte „Jobs“ zu wechseln.



Dabei handelt es sich um Unterklassen oder Spezialisierungen, mit der sich die Charaktere in bestimmte Richtungen entwickeln können. Die ist dann mit neuen Skills und Fähigkeiten verbunden. Oft gibt es recht viele solcher Jobs.



Wie das Job-System in Chrono Odyssey funktioniert, ist aber noch nicht bekannt.

Was ist besonders am Projekt? NPIXEL erklärt, dass Chrono Odyssey über ein MMORPG hinausgeht. Es sind noch Comics, Romane und eine Serie zur Story geplant. Das gesamte Projekt ist also groß aufgezogen.

In Chrono Odyssey bekommt ihr es wohl mit riesigen Monstern zu tun.

So reagieren die Spieler auf den Trailer: Auf YouTube gibt es einige interessante Kommentare (teilweise aus dem Koreanischen übersetzt):

박준현 schreibt: „Hoffentlich wird es so gut, wie der Trailer!“

황금올리브 fragt: „Können wir es auf Konsolen in dieser Qualität haben?“

김영철 freut sich: „Wow, das ist cool!“

Leo jo meint: „Ich muss mich für die Closed Beta anmelden!“

The Anime G schreibt: „Das sieht so heiß aus!“

Jay Sabilla meint: „Das hätte der Trailer zu FF16 sein sollen!“

젤다의전설야생의숨결2 존버중 hat eine Bitte: „Bitte lasst es kein Mobile-Game sein!“

Zudem wird es vom grafischen Stil mit Lost Ark verglichen, das 2021 bei uns starten soll.

Wann soll das Spiel starten? Einen Releasetermin gibt es für das interessante MMORPG Chrono Odyssey noch nicht. Die Testphase ist aber für das Jahr 2021 geplant. Der Release soll auf PC, Next-Gen-Konsolen und mobilen Geräten stattfinden. Das Entwicklerteam gibt an, dass Grafik und UI an die jeweilige Plattform angepasst werden.

Was haltet ihr von Chrono Odyssey? Wäre das ein MMORPG, das euch interessiert?

2021 könnte ein spannendes Jahr für Online-Rollenspiel-Fans werden. Das seht ihr am MeinMMO-Artikel 3 neue AAA-MMORPGs, die 2021 endlich kommen sollen (Nee, echt jetzt!)