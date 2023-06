Neues MMORPG auf Steam bekam harsche Kritik in der Beta, verspricht jetzt alles besser zu machen

Perfect New World wird der Nachfolger eines alten MMORPG-Klassikers und startete im Mai eine Beta auf Steam. Diese kam jedoch nicht so gut an und fast jeder Bereich des Spiels wurde kritisiert. Doch in einem neuen Beitrag stellen sich die Entwickler der Kritik und versprechen gleich 12 große Änderungen.

Was war das Problem in der Beta? Perfect New World überzeugte mit seinem ersten Gameplay-Trailer viele Spieler. Dort waren actionreiche Kämpfe und eine gute Grafik zu sehen. Außerdem präsentierte ein zweiter Trailer das Fliegen im Spiel, was für viele Fans der Reihe ein Muss ist.

Doch die erste Beta, die eigentlich unter NDA stattfand, bekam viel negative Kritik:

Es gab Gender Lock bei den Klassen. Generell hielten die Spieler 3 Klassen für zu wenig.

Die Grafik war pixelig.

Es gab teils lange Animationen bei den Kämpfen, was den Action-Effekt etwas abmindert. Zudem waren die ersten Kämpfe zu leicht.

Die Spielwelt wirkte sehr leer.

Die Menüs erinnerten stark an Mobile-MMORPGs, obwohl das Spiel nur für PC und Konsolen erscheinen soll.

Es gab Auto-Pathing von einem Questgeber zum nächsten.

Es gab einige Bugs und Performance-Probleme.

In den Kommentaren zu einem Beta-Video, aber auch im Reddit, wurde das MMORPG als ein schlechteres TERA oder schlechteres Revelation Online bezeichnet. Auch Vergleiche zu Bless Online fielen immer wieder.

Was sagen die Entwickler? Die nehmen sich der Kritik an. In einem Statement im Discord heißt es, dass sie das Feedback sehr ernst nehmen. Gleichzeitig wurden 12 Punkte genannt, die sich in der nahen Zukunft ändern sollen.

Mehr Klassen, faires PvP, mehr Story und zusätzliche Charakter-Anpassungen

Was soll geändert werden? Die ersten Punkte in dem Statement drehen sich vor allem um fehlende Inhalte. So sollen eine Vergrößerung der Weltkarte stattfinden, die nicht nur neue Gebiete, sondern auch mehr interaktive Elemente bringen soll. Auch die Szenerie soll diverser werden, etwa durch verschiedene Gebäude und kulturelle Einflüsse.

Schon vor dem Start der Beta wurde bestätigt, dass weitere Klassen geplant sind. Das wurde nochmal bestätigt und zudem wollen die Entwickler an der Kontrolle und dem Movement der Charaktere arbeiten. Auch das Kampfsystem soll flüssiger und “befriedigender” werden.

Als komplett neuer Content wurde ein “fairer PvP-Modus” angekündigt. Der soll in verschiedenen Modi und Battlegrounds stattfinden. Das PvP im Vorgänger Perfect World fand vor allem in der offenen Welt statt.

Auch für die Story wurden Verbesserungen versprochen. Es soll mehr Sidequests geben, die eine eigene Story-Line erzählen. Zudem soll es durch Interaktionen mit Charakteren mehr Lore zur Spielwelt geben. Damit wollen sie die Immersion des Spiels erhöhen. Außerdem soll eine Option eingeführt werden, um Cutscenes zu überspringen. Das war in der Beta noch nicht möglich.

Weitere angekündigte Änderungen sind:

Mehr Optionen bei der Charaktererstellung

Mehr “sozialer Content”, wobei hier keine Details genannt wurden

Zusätzliche Features beim Gear-System, mit denen man besser an die richtigen Stats kommen soll

Eine Optimierung der Frame-Rates

Abseits von dem Kritikpunkt der “Menüs” wurde in dem Statement also alles wahrgenommen, was die Tester vorab angesprochen hatten. Hier könnt ihr euch übrigens Gameplay aus der Beta anschauen:

Was ist das überhaupt für ein Game? Das MMORPG soll der Nachfolger von Perfect World werden, einem MMORPG aus 2005, das einige auch im Westen gespielt haben, weil es Free2Play war. Es bekommt eine komplett offene Spielwelt, die eine traditionelle chinesische Welt repräsentiert, allerdings immer wieder Steampunk-Elemente wie Luftschiffen reinmischt.

Bisher gibt es 3 Klassen, die jeweils mehrere Talentbäume haben. Es soll eine große Auswahl an Skills und Combos geben, die ihr in dem Action-Kampfsystem nutzen könnt. In der Beta gab es bereits 14 Plätze für diese Fähigkeiten und damit deutlich mehr als bei New World, Blue Protocol oder Throne and Liberty.

Wie seht ihr Perfect New World allgemein und die angekündigten Änderungen im Besonderen? Habt ihr Lust auf das Asia-MMORPG oder schrecken euch die bisherigen Videos eher ab?

