Neues MMORPG auf Steam zeigt in 16 Sekunden, was es so großartig macht

Das MMORPG Perfect New World zeigt in einem neuen Trailer einmal mehr, welche Arten der Fortbewegung Euch im Spiel geboten werden. Dabei geht es um ein beliebtes Feature, das bereits beim Vorgänger und auch beim Mobile-Ableger enthalten war: nämlich das Fliegen.

Was für ein Spiel ist das? Perfect New World ist ein neues MMORPG aus Fernost, welches bald auf Steam erscheinen wird. Es ist der direkte Nachfolger zu Perfect World, einem bereits 18 Jahre alten Spiel. In diesem Fantasy-Spektakel könnt ihr allein oder mit Freunden unterschiedlichste Abenteuer meistern. Dabei stehen euch mehrere Rassen und Klassen zur Verfügung.

Im Trailer selbst wird das vielleicht interessanteste Feature gezeigt und zwar das Fliegen. Dabei ist zu sehen, wie euer Charakter vom Dach aus sich in die Lüfte erhebt und dabei seine schneeweißen Flügel durch den Himmel schwingt.

Den kurzen Trailer zum Fliegen könnt ihr euch hier ansehen:

Ist das echtes Fliegen? Anders als beispielsweise bei Guild Wars 2 oder Genshin Impact gestaltet sich die Flugkunst nicht über das simple Gleiten, sondern über richtiges Fliegen. Das bedeutet, dass ihr in alle Himmelsrichtungen abheben könnt.

Wann könnt ihr es spielen? Bisher läuft aktuell eine geschlossene Beta, für die man sich im April registrieren konnte. Die Beta beginnt am 4. Mai 2023. Die Glücklichen werden dabei per E-Mail benachrichtigt und in Wellen zum Beta-Test eingeladen.

Die Systemvoraussetzungen für die geschlossene Beta sind indes relativ anspruchsvoll. Ein genaues Datum, wann das fertige Werk erscheint, ist noch nicht bekannt.

Was macht das Spiel so besonders? Perfect World war ein Free2Play-MMORPG mit Echtgeld-Shop, welches bereits im Jahr 2005 erschienen ist. Es zählte zu dieser Zeit als eine abwechslungsreiche Alternative zu World of Warcraft.

Gerade das Fliegen und damit auch die Möglichkeiten in der Luft hatten damals schon für Furore gesorgt. Es gehörte leider auch zu den Spielen, welche den Terminus Pay2Win mitgeprägt haben.

Mit Perfect New World wollen die Entwickler nun an alte Erfolge anknüpfen und mit neuen, aber auch bewährten Features die Massen wieder für sich begeistern.