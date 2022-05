Ein MMORPG ist so stark Pay2Win, dass ich über Kritik an Lost Ark und Black Desert nur lachen kann

Der Begriff Pay2Win bezeichnet ein Spiel, in dem man bezahlt, um stärker zu werden. Allerdings verschwimmen die Grenzen, was genau Pay2Win ist und was noch als akzeptabel gilt. In den letzten Monaten bekommen vor allem Lost Ark und Black Desert starken Gegenwind. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch erinnert sich jedoch an seiner Erfahrungen, die er mit Perfect World gemacht hat.

Die Grenzen zwischen Pay2Win, Pay2Convenience und dem, was von der breiten Masse akzeptiert wird, verschwimmt immer mehr. Ich selbst bin jemand, der recht schmerzfrei an Spiele herangeht.

Ich habe zum Beispiel kein Problem mit Level-Boostern und sehe sie sogar als sehr hilfreich an, weil es mir oftmals ermöglichte, das Midgame eines MMORPGs schneller zu erreichen und mir so ein besseres Bild von dem Spiel zu machen. Das gibt auch der bekannte MMORPG-YouTuber Josh Strife Hayes zu bedenken.

Lost Ark sehe ich auch eher unproblematisch, weil mit absehbarem Grind das Gleiche erreicht werden kann, wie mit Echtgeld. Bei Black Desert und der Aufwertungsmechanik der Ausrüstung bin ich schon zwiegespaltener, weil hier auch der Grind etwas anders ausfällt.

Doch beide Spiele verblassen neben Perfect World International. Zwar habe ich dieses Spiel seit 2013 nicht mehr angeführt, doch noch von damals habe ich ein kleines Trauma mitgenommen.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Er spielt am liebsten Guild Wars 2, New World und ESO, hat aber auch etliche Stunden in Black Desert, WoW Classic oder Indie-Spielen wie Broken Ranks verbracht. Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Er spielt am liebsten Guild Wars 2, New World und ESO, hat aber auch etliche Stunden in Black Desert, WoW Classic oder Indie-Spielen wie Broken Ranks verbracht. Erst ist denn MMORPGs so verfallen, dass er keine Singleplayer-Games mehr zocken kann

Perfect World verkauft Tränke und Pets, die es nur für echtes Geld gibt

Perfect World hat viele Systeme, die ich als Pay2Win ansehen würde. Mein größtes Problem hatte ich damals mit den „Zaubern“, zwei Tränken, die Lebenspunkte und Mana wiederherstellen. Diese Tränke waren quasi Pflicht im Spiel, weil sie einen PvP-Kampf im Alleingang entscheiden konnten. Und PvP gibt es schon ab Level 30 in der offenen Welt.

Beide Tränke gab es aber nur für Echtgeld und sie waren in ihrer Nutzung begrenzt. Das heißt, sie waren irgendwann aufgebraucht und ich musste erneut zur Brieftasche greifen.

Auch heute gibt es diese Tränke noch, wie ich nach einem kurzen Blick in den Shop erkennen konnte:

Zwar kann man diese Potions auch auf dem Ingame-Marktplatz erwerben, aber nur, wenn ein anderer Spieler diese für Echtgeld gekauft und dann verkauft hat. Was uns quasi direkt zu Pay2Win Nummer zwei bringt: Echtgeld in Ingame-Währung tauschen.

Ja, diesen Tausch gibt es auch in Guild Wars 2 oder Lost Ark. Aber gerade in Guild Wars 2 habe ich mir innerhalb weniger Tage die maximale Ausrüstung organisiert. Ich kann mir nicht mehr Stärke kaufen. Und auch die Stärke in Lost Ark ist begrenzt, zumindest im organisierten PvP.

In Perfect World ist das nicht so. Dort gibt es PvP in der offenen Welt und auch PvP um Territorien. In beiden Fällen gilt: Die Ausrüstung ist King.

Die Ausrüstung selbst hatte zu meiner Zeit auch Eigenschaften, die voll unter Pay2Win fallen. Denn um damals an das beste Gear im Spiel zu kommen, musste man Reputation sammeln. Oder man griff direkt zur Bankverbindung und kaufte sich die beste Ausrüstung im Spiel.

Diese musste natürlich auch aufgewertet werden. Das ging am besten mit Orbs aus dem Shop, die zu 100 % zu einer Aufwertung führten. Denn der Zufall ist nur was für Geringverdiener! Für die beste Ausrüstung wurden pro Teil aber auch deutlich über 100 Euro fällig – wennschon, dennschon!

Wo kommt der Begriff MMORPG her? Die Geschichte des Genres in 2 Minuten

Der vierte Aspekt, der mir negativ aufgefallen ist, waren die Pets für den Venomancer. Die konnte man zähmen, aber einige legendäre Monster auch nicht. Die gab es nur für damals ich meine rund 200 Euro im Shop.

Und ratet, welche später in den Dungeon-Gruppen von den Mitspielern immer gefordert wurden. Richtig….

Gegenstände im PvP verlieren

Wer übrigens in Perfect World aktiv PvP spielt, kann seine Items oder sogar seine getragene Ausrüstung verlieren. Dies gilt dann, wenn man sich einen hohen Rang erkämpft und gerne mal Leute tötet, die einen niedrigeren Rang oder PvP in der offenen Welt deaktiviert haben.

Dies gilt allerdings oftmals nicht für Shop-Items. Dort steht mit dabei: „Wird beim Tod nicht fallen gelassen“.

Zudem gibt es beim Tod EP-Verlust, es sei denn, ihr habt einen passenden Buff aus dem Shop aktiv.

Es scheint nur schlimmer statt besser geworden zu sein

Ich habe Perfect World jahrelang nicht verfolgt. Doch über einen Thread im MMORPG-reddit bin ich auf das Thema Pay2Win aufmerksam geworden. Dort nannten einige Perfect World als Paradebeispiel für das MMORPG mit dem schlimmsten Shop. Und das scheint in den letzten Jahren noch schlimmer geworden zu sein.

Im Shop befinden sich derzeit über 150 verschiedene Gegenstände, die ihr mit Echtgeld kaufen könnt. Unter diesen befinden sich:

Dutzende Pakete mit Währungen , von denen ich keine Ahnung habe, wie wichtig sie sind

, von denen ich keine Ahnung habe, wie wichtig sie sind Lootboxen, auf denen steht, dass die Chance auf Gegenstand X besteht – aber nicht, was man sonst bekommen kann

Pakete zur Freischaltung von Skills oder Glyphen

Teleports zu Orten meiner Wahl

Titel, die für 30 Tage zusätzliche Stats wie +10 Physischer und Magischer Angriff verleihen

EP-Booster

Dazu gibt es ein paar Rüstungs-Skins, Waffen-Skins und Reittiere. Die Reittiere beginnen im Preis bei knapp 40 Euro.

Bestimmte Titel geben euch für 30 Tage zusätzliche Stats.

Im reddit berichten Spieler davon, dass die Entwickler sogar einige Zwischenstufen in den Drops entfernt haben sollen, was es schwieriger macht, als Free2Play-Spieler mit der Ausrüstung mitzuhalten und einen schon fast dazu zwing, Geld auszugeben. Das kann ich mit der aktuell fehlenden Erfahrung weder bestätigen noch verneinen.

Perfect World hat im Grunde alles, was schlimm ist

Perfect World vereint also das Schlimmste aus allen Spielen:

Ihr könnt über Boosts leveln.

Ihr könnt direkt die stärkste Ausrüstung kaufen und aufwerten. Generell gilt bei der Aufwertung, dass die Chance auf Fehlschlag existiert, wenn ihr nicht auf Shop-Items zurückgreift.

Ihr könnt euch mit zusätzlichen Stats und Tränken versorgen und im PvP dominieren.

Ihr könnt theoretisch endlos viel Ingame-Währung generieren.

Ihr könnt euch überallhin teleportieren, egal, ob ihr dort schon gewesen seid.

Ihr könnt euch gegen Schaden resultierend aus dem Tod „versichern“.

Natürlich kann man damit argumentieren, dass fast alles davon auch von Free2Play-Spielern erreicht werden kann, etwa weil die Tränke im Markt handelbar sind oder weil die Rüstung erfarmbar ist.

Doch zum einen muss mindestens ein Verkäufer Echtgeld für diese Gegenstände ausgegeben haben, um sie zu verkaufen und zum anderen soll der Farm-Aufwand bei mehreren Jahren liegen – also kein Vergleich zu Lost Ark.

Perfect World hatte eine coole Idee, doch die kann es nicht retten

Perfect World hatte mich damals mit der Idee geködert, dass ich in der Luft fliegen und sogar kämpfen kann. Doch der Shop hatte mir damals den Spielspaß schnell verdorben.

Persönlich ist mir kein PC-MMORPG untergekommen, dass ein schlimmeres Pay2Win-System hat, eben auch weil es PvP in der offenen Welt gibt. Aber ich lasse mich gerne von euch belehren. Kennt ihr ein Spiel, das schlimmer ist? Dann schreibt es gerne in die Kommentare!

Nicht umsonst steht Perfect World bei mir im E-Tier der MMORPGs:

Wo stehen die 50 größten MMORPGs derzeit? Die Tier List 2022