Entwickler zeigen, wie eklig Diablo 4 klingt, indem sie Gemüse zermatschen

Was wurde aus dem Vorgänger? Joe Shely tritt die Nachfolge von Luis Barriga an. Der frühere Game Director von Diablo 4 wurde im August zusammen mit zwei weiteren hochrangigen Designern bei Blizzard entlassen. Alle drei waren offenbar in den Sexismus-Skandal bei Blizzard verwickelt.

Wer ist der neue Game Director? Diablo 4 hat einen neuen Chef, der sich im Quartals-Update ebenfalls kurz vorstellte. Er heißt Joe Shely und arbeitet seit 2005 bei Blizzard. Dort war er Designer bei WoW, später Senior Designer bei Diablo 3 und auch am Star-Craft-Addon Wings of Liberty war er beteiligt. Er ist seit 2017 im Team von Diablo 4 und freut sich schon darauf, die Vision von Diablo 4 wahr werden zu lassen.

Ganz so widerlich ist die Wahrheit dann doch nicht, denn um die Geräusche für Schleim, Blut und herumschlabbernde Gedärme zu simulieren, haben die Entwickler sich lediglich an unschuldigem Gemüse vergangen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to