Realismus sei dabei ein größeres Bedenken gewesen, weil das„handgemachte“ Gefühl erhalten bleiben sollte. Farben und Formen sollen sich aber trotzdem so anfühlen, als seien sie für die düstere Welt von Diablo auch tatsächlich so geschaffen.

Diablo 4 soll einen Look haben, der seine Wurzeln in der Realität hat.“

„Unser Ziel war es, die Charaktere in Diablo 4 so künstlerisch und handgemacht wie möglichst aussehen zu lassen […]

So sehen eure Helden aus: Bei den Spieler-Charakteren setzt Blizzard in Diablo 4 auf Realismus. Rüstungen und Farben sollen den Charakteren und Klassen noch immer Persönlichkeit verleihen, aber dennoch realistisch sein.

„Gesteuert“ ist dabei wörtlich zu nehmen. Offenbar hat die Spinne den Kopf des Menschen gefressen und ihre Glieder in den Körper versenkt. Wenn sie ihre Beine in das Fleisch drückt, bewegt sich die Leiche, wie eine Marionette, deren Fäden gezogen werden. Dazu ist der Körper über und über mit Pusteln bedeckt, wobei der Name „Spider Host“ vermuten lässt, dass diese Pusten durchaus Spinneneier sein könnten.

