Neues Update im MMORPG zu Herr der Ringe macht Papa glücklich – Er kann jetzt viel besser mit seinem 8-jährigen Sohn spielen

Was sagt ihr zum Update 36 von HdRO? Habt ihr vielleicht schon mal mit Angehörigen ein MMORPG gespielt? Wie waren eure Erfahrungen hierzu? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Weiter führt er aus, dass er super gehypt war, nachdem er vom Update 36 und dem Slider zur Einstellung der Schwierigkeit in Gondor erfahren hatte. Auf diese Weise würde nämlich das Zusammenspiel jetzt viel mehr Spaß machen. So könne er schließlich die Schwierigkeit an sich und seinen Sohn anpassen und die bisherige Erfahrung umso mehr steigern.

Bisher verbringen wir unsere Zeit damit, herumzualbern und schauen uns die Gegend an. Er zeigt, wo es lang geht und ich halte mich noch zurück, ihn in irgendeine Richtung zu schieben, was gut für seine Erfahrung ist.

Nach der Niederlage Saurons versuchen König Elessar und Königin Arwen, Frieden in ihr Königreich zu bringen, aber die Gefahr ist nicht gebannt und neue Feinde versuchen, Gondor zu bedrohen. Es erwarten euch frische Abenteuer in der neuen Zone von King’s Gondor East, die nach dem Ringkrieg spielt, wo frische Brisen den Nebel des Dawnless Day vertreiben und die Sonne wieder scheinen lassen! Entdeckt den Beginn einer neuen Handlung im epischen Ausmaß, und zwar „Das Lied der Wellen und des Windes“, und schließt euch mit Legolas, Gimli und alten sowie neuen Freunden zusammen, um die anhaltende Bedrohung durch die Erben von Castamir zu untersuchen! Vorbei sind die jetzt düsteren, dunklen Himmel, ersetzt durch helle und sonnige Felder und Hügel. Spieler, die mit den ursprünglichen zentralen und östlichen Gondor-Regionen vertraut sind, werden King’s Gondor kennen, aber es gibt neue Ergänzungen und Orte, die Spieler zuvor nicht besuchen konnten. Diese stehen jetzt offen, um weitere Erkundungen zu ermöglichen!

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

