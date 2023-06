WoW fügt Händlern einen neuen Button zu, der euch viel Zeit und Nerven spart

Schon seit Jahren wünschen sich die Spieler in World of Warcraft eine Funktion, um Schrott-Items im Inventar mit einem Klick verkaufen zu können. Dieser Wunsch wird jetzt Wirklichkeit.

Was ist das für eine Änderung? Auf dem PTR-Server zum kommenden Patch 10.1.5 (Risse in der Zeit) wurde eine neue Funktion aktiviert – der “Sell All Junk”-Button. Damit könnt ihr alle grauen Items aus eurem Inventar mit einem Klick an den Händler verkaufen. Wertvollere Items bleiben davon jedoch unberührt.

Mit diesem Button spart ihr euch die nervige Suche nach diesen Items und die Klicks darauf, was das Inventarmanagment deutlich angenehmer gestaltet.

Außerdem ersetzt der Knopf eines der besten WoW-Addons, die ihr euch installieren könnt. Wer bisher direkt alle Schrott-Items verkaufen wollte, musste sich dafür “Scrap” besorgen.

Release im Sommer, samt Dungeons und Drachenreiten

Wann erscheint der Patch 10.1.5? Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht. Auf der Roadmap ist der Release mit „Sommer 2023“ angegeben. Wenn Blizzard am aktuellen Update-Tempo festhält, dann wäre Termin Ende Juni oder Anfang Juli am wahrscheinlichsten.

Was steckt sonst im Patch? Neben der kleinen Anpassung am Inventar bringt das Update eine neue Spezialisierung für den Rufer, ein Rework für den Magier, den Hexenmeister für als spielbare Klasse für weitere Völker und den neuen Mega-Dungeon “Dämmerung der Ewigen”, der direkt mit 8 Bossen erscheint.

Ein Highlight ist wohl zudem, dass das Drachenreiten in der alten Welt aktiviert wird. Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht, allerdings wurden zahlreiche Achievements gefunden, für die ihr Drachenrennen in der alten Welt absolvieren müsst.

Was sagt ihr zu der Neuerung für das Inventar? War sie längst überfällig oder habt ihr euch so sehr an das Addon gewöhnt, dass ihr den Knopf gar nicht vermisst habt?