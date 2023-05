WoW bringt Drachenreiten in die alte Welt – und es wird so genial, wie ihr das wolltet

World of Warcraft hat auf die Fans gehört und bringt das Drachenfliegen in die alte Welt. Neue Hinweise versprechen: Man hat auf alle Spieler gehört.

Das Drachenreiten hat die Community von World of Warcraft im Sturme erobert. Die meisten seufzen inzwischen genervt, wenn sie mal auf Azeroth oder Kalimdor unterwegs sind und das „alte Fliegen“ verwenden müssen. Blizzard hatte schon kurz nach dem Launch von Dragonflight erklärt, dass man das Feature wohl auf die ganze Weilt ausweiten wird – und das kommt deutlich früher als gedacht.

Auch wenn es sich aktuell noch um Datamining handelt, scheint bereits klar zu sein: Patch 10.1.5 bringt das Drachenfliegen in die alte Welt.

Das Drachenreiten war auch das Kern-Feature, mit dem WoW: Dragonflight beworben wurde:

Was wurde gefunden? Die Dataminer von wowhead haben in den Spieldaten zu Patch 10.1.5 bereits mehrere Dutzend Achievements gefunden. Diese Achievements gehören zu Drachenrennen, die in der alten Welt stattfinden – also etwa bei Ahn’Qiraj, dem Berg Hyjal oder dem Un’goro-Krater.

Das ist insofern interessant, als das Drachenreiten bisher gar nicht auf Azeroth und Kalimdor möglich ist. Die logische Schlussfolgerung: Drachenreiten kommt in die alte Welt.

Viele Reittiere lernen das Drachenfliegen: Ebenfalls spannend ist, dass viele alte Reittiere neue Animationen erhalten, um ebenfalls für das Drachenfliegen geeignet zu sein. Aus dem Datamining geht hervor, dass davon zuerst die ganzen „Drachen“-Mounts betroffen sind, wie etwa die Frostwyrme oder die Netherdrachen.

Blizzard hatte aber schon in einem Interview angedeutet, dass mehr Reittiere dafür fit gemacht werden sollen.

So will Blizzard es allen recht machen: Das Interessanteste an der ganzen Sache ist aber, dass Blizzard den Spielern offenbar freie Wahl lässt, welche Art des Fliegens sie verwenden möchten. Denn obwohl Drachenreiten bei der breiten Masse der Spielerschaft extrem gut ankam und sie sich WoW ohne dieses Feature nicht mehr vorstellen können, gibt es auch Gegenstimmen, die sich das „alte“ Reiten zurückwünschen.

Für genau diese Spielerinnen und Spieler hat Blizzard eine Auswahl geschaffen. Künftig kann man nämlich zwischen zwei Flugstilen wählen. Das ist einmal der „Flugstil: Statisch“ und der „Flugstil: Dynamisch“. Der statische Flugstil wäre dann wohl das „alte Fliegen“, wie man es seit The Burning Crusade kennt. Der dynamische Stil ist demnach das Drachenfliegen mit der deutlich aktiveren Steuerung, die dafür aber auch höhere Geschwindigkeiten ermöglicht.

Was haltet ihr von dieser Art der Umsetzung? Eine gute Lösung für alle? Oder hättet ihr das lieber anders gelöst?

Wo wir gerade bei Drachen sind – habt ihr schon gesehen, dass Rufer eine 3. Spezialisierung bekommen?