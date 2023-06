WoW: Spieler weigern sich so sehr, Alexstrasza zu foltern, dass Blizzard nun ein Quest-Ende umschreibt

Im Juli 2023 soll mit „Risse in der Zeit“ der nächste Patch für World of Warcraft erscheinen, doch schon auf den öffentlichen Testservern entdeckten die Spieler eine Quest, dessen Inhalt ihnen gar nicht gefiel. Sie forderten auf, die Mission solle umgeschrieben oder gelöscht werden. Jetzt reagierte Blizzard auf die Kritik.

Um welche Quest geht es? Auf den öffentlichen Testservern können Spieler das Update 10.1.5 begutachten und entdeckten dabei die Quest „A Missing Soul“.

Was war die Kritik an der Quest? In „A Missing Soul“ sollte es die Aufgabe der Spieler sein, sicherzustellen, dass die Dämonenseele – ein mächtiges Artefakt von Deathwing – an ihrem rechtmäßigen Platz ist.

Die Dämonenseele wurde einst dazu genutzt, um die Drachenkönigin Alexstrasza einzusperren, zu foltern und gegen ihren Willen Eier legen zu lassen. Wenn die Dämonenseele nicht mehr an ihrem Platz wäre, hätte Alexstrasza fliehen und sich sowie ihrem Clan Leid ersparen können. Das solltet ihr verhindern und reist dazu mit Chromie in die Vergangenheit.

Die Spieler kritisierten an der Quest also, dass es ihre Aufgabe sei, sicherzustellen, dass Alexstrasza gefoltert wird und gegen ihren Willen Eier legen soll.

Blizzard schreibt kontroverse Quest um

Wie reagierte Blizzard? Bereits kurz nach dem Aufkommen der Kritik erklärte Blizzard, das Entwicklerteam wolle die Quest aus dem Spiel entfernen, anpassen und sie in einer überarbeiteten Form veröffentlichen.

Die neue Version der Quest ist mittlerweile spielbar und heißt jetzt „A Mislaid Egg“ statt „A Missing Soul“.

Was macht ihr jetzt in der Quest? Eure Aufgabe ist nicht mehr sicherzustellen, dass die Dämonenseele an ihrem Platz ist. Stattdessen müsst ihr nun ein rotes Drachenei an einem bestimmten Ort in Dun Algaz platzieren und somit dafür sorgen, dass das Ei von Rhonin entdeckt wird.

Wenn Rhonin das Ei entdeckt, löst das die Ereignisse aus, die zur Rettung von Alexstrasza führen.

WoW: Patch 10.1.5 ist riesig, bringt Mega-Dungeon, neue Rufer-Spezialisierung und Magier-Rework