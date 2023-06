WoW: Spieler weigern sich, Alexstraza zu foltern – Blizzard nimmt Quest aus dem Spiel, bevor sie live geht

Der neue Patch 10.1.5 für World of Warcraft befindet sich aktuell auf den Test-Servern und enthielt eine sehr kontroverse Quest. Darin solltet ihr sichergehen, dass die Drachin Alexstrasza wirklich gefoltert wird und Eier gegen ihren Willen legen muss. Spieler protestierten und nun wurde die Quest deaktiviert.

Was war das für eine Quest? Die Quest “A Missing Soul” war als Teil des kommenden Updates 10.1.5, das den Namen “Risse in der Zeit” trägt, gedacht. Ihr reist mit Chromie in die Vergangenheit, etwa in die Zeit von Warcraft 2. Es geht zu dem Zeitpunkt, an dem Alexstrasza vom Drachenmalklan gefangen genommen wurde.

Eure Aufgabe ist es, die Dämonenseele wieder an ihren rechtmäßigen Platz zu bringen. Die Kontroverse dabei:

Die Dämonenseele ist ein mächtiges Artefakt von Deathwing, das von den Orcs eingesetzt wurde, um Alexstrasza einzusperren, zu foltern und Eier gegen ihren Willen zu legen.

Dadurch, dass die Dämonenseele nicht mehr an ihrem Platz ist, hätte die Drachin fliehen und sich und ihrem Clan viel Leid ersparen können. Die Spieler müssen sich dagegen entscheiden, um die aktuelle Zeitlinie nicht zu verändern.

Chromie selbst sagt uns, dass es eine harte Entscheidung ist und wir der “aktuellen” Alexstrasza besser nichts von dieser Zeitreise-Aktion erzählen sollten.

Was ist nun passiert? Blizzard hat die Quest nach einigen internen Diskussionen vom Test-Server entfernt.

Spieler kritisieren Thema und “falschen Humor” der Quest

Was kritisieren die Fans genau? Alexstrasza ist – dank der ganzen Aufmachung und Promo rund um Dragonflight – sowas wie der weibliche Hauptcharakter der Erweiterung. Die Themen Folter und Vergewaltigung in einer Nebenquest durchzuspielen und sogar selbst ein Teil des Prozesses zu werden, fanden einige gar nicht gut.

Sie forderten eine Umschreibung oder Löschung der Quest, um diese moralische Entscheidung nicht treffen zu müssen.

Quests mit Chromie, bei denen ihr schlechte Ereignisse in der Vergangenheit nochmal durchspielen und ihren Fortbestand sicherstellen müsst, gab es schon häufiger. Der Unterschied jetzt sei jedoch, dass es spezifisch um einen Charakter ginge, dessen Leid wir in Kauf nehmen, anders etwa bei der Öffnung des Dunklen Portals, wo es um ein allgemeines Ereignis ging.

Kritisiert wurde zudem der Dialog mit Chromie. Dass die Drachin Alexstrasza nichts von der Mission erzählen will, stößt auf Unverständnis. Auch das “Ich glaube, sie weiß es” am Ende der Quest-Reihe wirkt so, als wolle sie das Ereignis ins lächerliche ziehen.

Zwar ahnt Alexstrasza, was in der Quest passiert und sagt noch: “Auch wenn es wichtig ist, die Zeitlinie einzuhalten, muss mir das dennoch nicht gefallen”, doch auch das wurde kritisiert. Die Drachin soll verbittert wirken, was nicht zu ihr passe. Als Aspekt des Lebens liebt sie alle Kreaturen auf der Welt und sagte selbst, dass sie jedem Orc des Drachenmalclans vergeben würde.

Auf Twitter verwiesen einzelne Nutzer auch auf die Probleme in der Realität, die Blizzard mit Sexismus hatte. So wurden 37 Angestellte gefeuert und 2022 zahlte die Firma allein 35 Millionen Dollar Strafe dafür, dass Mechanismen und Methoden zur Überwachung dieser Probleme fehlten.

Die Quest stehe zudem im Widerspruch zu den ganzen Bemühungen, WoW inklusiver zu machen. Dazu zählten:

Wie reagiert Blizzard auf die Kritik? In einem offiziellen Forenpost heißt es:

Wir haben die Kommentare in der Community zu einigen Chromie-Quests in Risse in der Zeit auf dem PTR gesehen und wir verstehen eure Bedenken. Wir haben alle diese Quests intern überarbeitet, besprochen und sind dabei, sie anzupassen und zu entfernen. Diese Änderungen werden in einem der nächsten PTR-Builds verfügbar sein. Wir danken euch für euer Feedback!

Welche Quests gibt es noch mit Chromie? Eine weitere Zeitreise-Quest dreht sich um die Kindheit von Jaina Proudmoore. Allerdings ist diese eher niedlich, denn die Magierin verwandelt einfach Wachen in Tiere:

Der neue Patch in WoW zeigt die mächtigste Magierin Azeroths als Kind, wie sie aus Spaß Leute in Schafe verwandelt.