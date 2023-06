Der neue Patch in WoW zeigt die mächtigste Magierin Azeroths als Kind, wie sie aus Spaß Leute in Schafe verwandelt

Es lohnt sich somit, die Quests auch außerhalb der Kampagne zu erledigen. Auf diese Weise erhaltet ihr, wenn auch kleinere, Lore-Schnipsel, die euch an bekannte Charaktere, wie in diesem Fall Jaina Prachtmeer, neu heranführen.

Dies hatte natürlich Konsequenzen. So erlebt ihr, wie Jaina nach kurzer Zeit von Wachen umringt ist. Dabei lernt ihr auch etwas über die Beziehung zwischen Jaina und ihrem Vater, aber auch der Verantwortung im Umgang mit der Magie. So offenbart sich euch zunächst folgender Dialog:

Wie die Zeithüter Chromie und Soridormi euch mitteilen, kam irgendjemand auf die glorreiche Idee, Jaina Prachtmeer in ihrer Kindheit einen Zauberstab zu überlassen. Dass das gefährlich sein kann, zeigt der Ausgangspunkt dieser Quest. Und zwar hatte Jaina die Idee, Füchse in Schafe zu verwandeln.

Was ist das für eine Quest? Die besagte Quest behandelt dabei die Kindheit von Jaina Prachtmeer, der wohl mächtigsten, sterblichen Zauberin von Azeroth. Neben dieser Quest, gab es bereits ebenfalls die Gelegenheit, die Story von Jaina Prachtmeer in Heartstone nachzuspielen .

Dass World of Warcraft immer wieder auch für einige tolle Überraschungen gut sein kann, ist durchaus bekannt. Nun hat Blizzard im neuesten Patch 10.1.5 eine Daily-Quest integriert, die euch die wohl mächtigste, sterbliche Zauberin in Azeroth neu erleben lässt, und zwar in ihrer Vergangenheit.

