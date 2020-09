WoW: Ihr könnt jetzt Jainas Story nachspielen – allerdings in Hearthstone

Hearthstone hat ein neues Feature aktiviert, das auch für WoW-Spieler interessant ist. Ihr könnt nun die Hintergrund-Story von Jaina Prachtmeer erleben.

In Hearthstone ist seit gestern (15.09.) ein neuer Spielmodus aktiv. Im „Buch der Helden“ könnt ihr künftig einige Geschichten zu großen Charakteren aus Azeroth nachspielen. Den Anfang macht Lady Jaina Prachtmeer und bietet einen kleinen Einblick in ihre Hintergrundgeschichte.

Warum lohnt sich das für WoW-Spieler? In der World of Warcraft ist die Handlung der meisten Charaktere schon recht weit vorangeschritten. Während die meisten Spieler zwar wissen, wer Jaina grob ist, lässt sich ihre Hintergrundgeschichte im Spiel kaum herausfinden. Das ist ärgerlich, denn gerade in der jüngeren Vergangenheit von Battle for Azeroth spielt Jaina eine größere Rolle.

Der Kampf gegen Archimonde – eine der größten Schlachten, an der Jaina teilnahm.

Doch wie wurde sie eigentlich zu der Magierin, die jetzt die Geschicke der Welt mitgestaltet? Wer dafür nicht erst Warcraft 3 und die gesamte Story von WoW durchspielen will, kann sich nun eine recht amüsante Zusammenfassung in Hearthstone anschauen.

Wie kann man das spielen? Startet dafür einfach Hearthstone, wählt „Soloabenteuer“ und dann „Buch der Helden“. Anschließend erlebt ihr in 8 Kämpfen die wichtigsten Stationen aus Jainas Leben und erfahrt, wie sie zu einer der mächtigsten Magierinnen von Azeroth wurde.

Mit jedem Sieg verändert sich eure Heldenfähigkeit und ihr erfahrt ein bisschen mehr darüber, wie die Ereignisse Jaina verändert haben.

Recht ernst, trotz Hearthstone: Obwohl die Geschichten in Hearthstone im Regelfall ein bisschen absurder und lustiger sind als es eigentlich in Warcraft der Fall ist, scheint das beim „Buch der Helden“ nicht der Fall zu sein. Die acht ausgewählten Stationen von Jainas Leben wurden gut ausgewählt und erklären, in welchen Schritten sie zu dem Charakter wurde, der sie (zumindest in Hearthstone) heute ist. Zu den wichtigen Ereignissen gehören unter anderem:

Das Treffen mit Erzmagier Antonidas, um seine Schülerin zu werden

Eine Begegnung mit Kael’thas, der in Jaina verliebt war

Der Streit mit Arthas zur Läuterung von Stratholme

Der Angriff von Garrosh auf Jainas Stadt Theramore

Die Läuterung von Dalaran und der Kampf gegen Aethas Sonnenhäscher

Der Angriff auf Theramore – viele andere Charaktere sprechen dort.

Auch wenn die Begegnungen – der Natur von Hearthstone geschuldet – natürlich nicht mit endlos vielen Zeilen an Dialog auskommen, sind die Kämpfe interessant gemacht. Sie bieten einen guten Einblick in die Geschehnisse, die Jainas Charakter geformt haben und zeigen, wie ihre Ansichten in der aktuellen Erweiterung „Battle for Azeroth“ zustande kamen.

WoW: „Ich wollte immer nur studieren“ – Die Geschichte von Jaina Proudmoore

Da das Abenteuer kostenlos ist und ihr keinerlei Karten benötigt, um es spielen zu können, lohnt sich das Erlebnis auch für Spieler, die sonst eher wenig mit Hearthstone am Hut haben.

In den kommenden Monaten werden übrigens auch noch die anderen 9 Helden mit Geschichten und Abenteuern versehen. Wir erinnern euch daran, wenn es soweit sein sollte.

Mehr zur Story von Warcraft findet ihr in unserem großen Lore-Artikel.

Habt ihr Jainas Geschichte schon gespielt? Was haltet ihr von dieser Umsetzung?