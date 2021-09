Nach Sexismus-Skandal: WoW streicht und ändert viele Emotes

Was haltet ihr von diesen Maßnahmen? Gut und sinnvoll? Oder ist das eher nervig und zerstört einen Teil von World of Warcraft?

Einige dieser Emotes scheinen auf den ersten Blick nur harmlose Absichten zu haben, aber wenn sie genutzt werden, während ein anderer Spieler anvisiert wird, dann können ihre Absichten unerwartet mehrdeutig oder aufdringlich sein. Wir haben einige Anpassungen an diesen Emotes vorgenommen, die negative Konnotationen in Bezug auf andere Spieler enthielten, während wir ein paar andere hinzugefügt haben.

Seit Wochen dreht sich beim Team rund um World of Warcraft fast alles um den großen Sexismus- und Diskriminierungs-Skandal , den des bei Blizzard gab. Viele Entwickler mussten gehen oder gingen freiwillig und das Unternehmen wird in einigen Bereichen umstrukturiert. Aber auch in World of Warcraft ändern sich anstößige oder doppeldeutige Dinge. Emotes werden gestrichen und geändert. Aber ein paar neue gibt’s auch.

