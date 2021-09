Die jüngsten Änderungen an World of Warcraft machen das Spiel schlechter. Das findet zumindest Lore-Dämon Cortyn und erklärt, was so schlimm ist.

World of Warcraft greift hart durch – zumindest, was die Änderungen in der Spielwelt und die Darstellung verschiedener Frauen angeht. Auch ein paar Icons werden geändert und doppeldeutige Items umbenannt. Doch es gibt mehr und mehr Kritik gegen die Veränderungen.

Wo die meisten sich noch einig waren, dass übergriffige Entwickler im Spiel nicht verewigt sein sollten, sprechen sich nun viele – Männer wie Frauen – gegen die neusten Änderungen aus. Es scheint, als verbanne World of Warcraft jedwede Art von Sexualität.

Wer mich und meine Beiträge ein wenig kennt, weiß schon, dass ich Veränderungen im Spiel grundsätzlich erst einmal positiv gegenüberstehe. Ich fand zum Beispiele die Implementierung von dunklen Hauttönen bei Menschen und Elfen super. Ich fand es gut, dass Blizzard nach und nach Beispiele für Charaktere ins Spiel gebracht hat, die eine Nicht-Hetero-Beziehung führen und auch die Implementierung eines Transgender-Charakters wie Pelagos fand ich super.

Das waren alles umstrittene Neuerungen, die mir jedoch gut gefallen haben. Sie haben die Spielwelt nicht kleiner gemacht, sondern mehr Vielfalt herausgestellt und waren grundsätzlich eine Bereicherung.

Doch bei den neusten Änderungen in Patch 9.1.5 kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.

Okay, die Icon-Änderung bei der Rosa Liebesrakete fand ich gut. Das Icon sieht nun mehr nach dem tatsächlichen Reittier aus – das fand ich passend. Doch bei so ziemlich allem anderen Meldungen der letzten Tage fehlt mir das Verständnis.

Von Konkubinen zu Loyalisten

Besonders ärgert mich die Anpassung der „Zwillingskonkubinen“ im Thron des Donners. Die heißen künftig „Twin Empyreans“ und ihre Geschichte wurde einfach komplett geändert. Zuvor waren sie die „größten Schätze“ des Donnerkönigs und als einzige weibliche Mogu etwas ganz Besonderes. Ihr Name „Konkubinen“, zusammen mit ihrer ziemlich freizügigen Kleidung, machten auch jeder Person relativ schnell klar, um was für „Schätze“ es sich bei den beiden handelte. Die werden sicher nicht als Lei Shens Finanzberaterinnen gearbeitet haben.

Im neuen Text sind die nun einfach “besonders treue Loyalisten”, die halt die letzte Verteidigungslinie darstellen. Warum die im Bikini herumlaufen? Unwichtige Details.

Die beiden Mogu-Zwillinge – bald keine Konkubinen mehr.

Ich hasse dieses „Wo soll das nur enden?“-Gefrage, aber es bleibt bei der Thematik einfach nicht aus.

Denn wenn Blizzard jetzt schon so vermeintliche Kleinigkeiten wie die Konkubinen von Lei Shen ändert, weil das nicht in das Spiel passt, werden sie eine ganze Menge ändern müssen. Vor allem zwei Beispiele fallen mir da ein:

Taretha Foxton, das Mädchen, das als emotionaler Anker für Thrall während der Gefangenschaft in Durnholde diente. Die junge Frau wurde von Lord Blackmoore als Mätresse gehalten und misshandelt – wobei sie noch äußerst jung war, bevor sie später getötet wurde.

Alexstrasza die Lebensbinderin wurde zu den Zeiten von Warcraft II wortwörtlich als Brutmaschine immer wieder dazu gezwungen, Eier zu legen, damit die Welpen als Reittiere für die Orcs dienten.

Das sind beides nur zwei von extrem vielen düsteren Vorfällen in der Warcraft-Geschichte, die direkt mit sexueller Gewalt gegen Frauen in Verbindung stehen und diese als Thema haben.

Und ich fand sie gut. Es gab der Welt von Warcraft einen sehr düsteren Touch, an Stellen, an denen es passte. Es half nicht nur dabei, die Bösewichte (wie Lei Shen, Blackmoore oder die Orcs des Drachenmalclans) genauer zu definieren, sondern machte im Umkehrschluss auch die weiblichen Charaktere stärker.

Alexstrasza die Lebensbinderin – nach wie vor ein cooler Charakter, trotz düsterer Vergangenheit.

Ich fand es immer extrem bewundernswert, dass Alexstrasza trotz dieser ganzen Sache auch weiterhin das Leben und die sterblichen Völker als Ganzes liebt und – im Gegensatz zu vielen anderen weiblichen Charakteren – nicht einfach irre geworden ist. Sie ist der Inbegriff von Mütterlichkeit geblieben, eine Beschützerin des Lebens. Klar, irgendwo auch eine Klischee-Rolle für Frauen, aber doch eine ziemlich solide.

Bösewichte verlieren einen Teil ihrer Identität

Was mich daran aber noch mehr stört, ist der Umstand, dass diese Änderungen den Bösewichten eine Dimension nimmt. Ich weiß noch, dass ich es damals ziemlich cool und auch irgendwie „eiskalt“ fand, dass man vor Lei Shen noch seinen beiden Frauen die Lebenslichter auspusten muss. Das war einfach eine weitere Dimension von Lei Shen, die ihn als Bösewicht unsympathisch für mich machte – und das war gut. Böse Charaktere tun böse Dinge und man will sie deswegen aufhalten. Klassisch, aber passend.

Ich kann absolut verstehen, dass man es nicht glorifizieren möchte, wenn Frauen schlecht behandelt oder im ausbeuterisch-sexualisiertem Kontext dauerhaft dargestellt werden. Aber wenn das „die Bösen“ in WoW tun – und Lei Shen war immerhin ein ziemlicher Diktator – dann fand ich das stimmig und passend.

Zuletzt will ich noch einmal auf die beiden Bilder zurückkommen, denn ich musste darüber länger nachdenken, als mir eigentlich meine Zeit lieb ist. Dass das Bild der liegende Frau abgewandelt wurde – okay. Da kann ich mit leben, weil ich mir zumindest zusammenreimen kann, dass der Bezug zu einem Harem mit der Frau als „Besitz“ nicht in Warcraft an verschiedene Orte gehört. Immerhin hängt das Bild an mehreren Stellen und nicht nur beim bösen Boss im Privatbüro.

War die linke Darstellung sexistisch? Oder einfach nur sexy?

Sexismus und Sexualität – Kennt Blizzard den Unterschied?

Dass aber die Lady auf dem Bild mit dem tiefen Ausschnitt geändert wurde, finde ich schwierig nachzuvollziehen. Entweder kennt Blizzard den Unterschied nicht (oder ignoriert ihn bewusst) zwischen Sexismus und einem sexy Auftreten oder dem freiwilligen und selbstbestimmten Zeigen von Sexualität. Für mich sah das Bild immer danach aus, als handele es sich dabei um irgendeine hohe Adels-Lady, die sich einfach bewusst in Szene setzen wollte, ohne dabei irgendwie ausbeutet oder auf etwas reduziert zu werden.

Sexualität gehörte, in gewissem Maße, schon immer zu Warcraft. Seien es die Flirtsprüche der verschiedenen Charaktere oder die mitunter etwas anzüglicheren Witze, die Einheiten schon in Warcraft III von sich gegeben haben. Ein lockerer, humorvoller Umgang mit der Thematik gehörte schon immer zu Warcraft, so wie Flirten und freizügigere Kleidung auch in unserer Gesellschaft vollkommen normal sind.

Es wird Zeit, dass Blizzard langsam mal erklärt, warum einige der Inhalte geändert wurden. Denn es könnte ja gute Gründe geben. Vielleicht gab es wirklich eine Vielzahl von Beschwerden aus bestimmten Kulturkreisen. Oder all die Inhalte, die nun verändert werden, stammen ursprünglich von den Entwicklern, die tief im Sexismus-Skandal stecken.

Sollte keine Begründung dazu in den nächsten Wochen kommen, ist das schwierig. Denn nach und nach die Sexualität und jede Art von Freizügigkeit – und damit auch selbstgewählter Freizügigkeit – aus dem Spiel zu streichen, macht das Spiel subjektiv schlechter.

Nachdem Blizzard schon unter Kritik etabliert hatte, dass es im Spiel Platz für alle Sexualitäten und Geschlechter gibt, wird nun überall herumgeschnitten, sodass das Ausleben oder auch nur Andeuten von Sexualität gar nicht mehr verkommt und damit offenbar komplett unerwünscht ist. Das ist nicht weniger als bescheuert.

Aber wenn ihr schon dabei seid, Blizzard, dann denkt bitte auch daran, dass ihr eine Quest im deutschen Client habt, die „Gut zu Vögeln“ heißt. Wäre doch schade, wenn das nochmal jemand lustig findet und tatsächlich Spaß daran hat.