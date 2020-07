WoW: Mit Shadowlands werden viele NPCs im Spiel diverser

Die Überarbeitung der Charakter-Optionen in World of Warcraft wird auch auf den Rest der Welt Einfluss haben. Viele NPCs werden neu gestaltet.

Eines der größten Features der kommenden Erweiterung World of Warcraft Shadowlands beschäftigt sich mit Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen. Die Spieler bekommen zahlreiche neue Optionen, um ihre Helden nach Wunsch anzupassen. Doch diese Änderungen sollen wohl auch einen großen Teil der alten NPCs betreffen.

Was wurde gesagt? Während eines Gruppeninterview stellt der bekannte RedShirtGuy eine Frage an den Game Director Ion Hazzikostas. Er wollte wissen, ob mit den neuen Anpassungsmöglichkeiten, die auch etwa Wildhammer-Zwerge oder Sandtrolle ermöglichen, auch neue Quests für diese Völker kommen würden oder Erklärungen, warum diese Spezies nun bei der Horde oder Allianz seien.

Ion Hazzikostas verneinte das mit den Quests, erklärte jedoch:

Ich denke, wir werden die neuen Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere sowohl in die NPCs als auch die Spieler-Charaktere einarbeiten. Ich denke, in gewisser Weise sehen wir das wirklich als ein bisschen Retcon an [Nachträgliche Änderung einer Geschichte]. Wir werden nicht bestehende, namhafte Charaktere verändern. Aber wenn ihr durch Sturmwind oder andere Orte der Welt lauft, dann werdet ihr Wachen oder zufällige Zivilisten sehen, die diese [neuen] Aussehen verwenden, als hätten sie das schon immer getan. Ehrlich gesagt sehe ich das eher als Korrektur von etwas, das wir bisher übersehen haben in den vergangenen Jahren sowie auch als eine Verbesserung einer breiteren Repräsentation. Wir sind die Aufseher eines Fantasy-Universums und einer Welt, die wir erschaffen. Wir wollen nicht, dass wir nicht das Richtige tun, weil wir uns an eine kreative Entscheidung gefesselt fühlen, die aus einer ganz anderen Ära stammt und über 15 Jahre her ist.

Ja, das sind alles Leerenelfen – so können die in Shadowlands aussehen.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das wohl, dass wir auch künftig bei den NPCs in der Welt viel mehr Diversität erleben werden, sodass Azeroth allgemein deutlich bunter wird. Auffällige, neue Anpassungen wie die dunklen Hautfarben der Blutelfen, die asiatischen Gesichter der Menschen oder die neuen Schwanzlängen der Draenei werden in der „alten Spielwelt“ genau so vorkommen, wie die alten Anpassungen.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Findet ihr es gut, dass Azeroth bunter und diverser wird? Oder sollte man alte NPCs lieber nicht anrühren?