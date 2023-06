Was sagt ihr zu diesem neuen “Zwischen-Patch”? Sprechen euch die Änderungen an?

Neues MMORPG soll WoW in China ersetzen – Sieht so gut aus, dass es auch bei uns überzeugen kann

Ein Beispiel ist die Quest um Amber Kearnen, einer Agentin vom SI:7. Sie tauchte in mehreren Erweiterungen auf, wurde jedoch in Legion ermordet, mit einem Messer im Rücken, aufgefunden. Genau diesen Verlauf müssen wir wiederherstellen und werden dabei sogar selbst zu dem Assassinen, der die Tat ausführt .

Welche Quests werden kritisch gesehen? Ein Teil des neuen Updates dreht sich um das “Entwirren der Zeitströme” in der Grenze des Äons. Jeden Tag gibt es im Gasthaus in Thaldraszus eine neue Quest, bei der ihr verschiedene Aufgaben erledigen müsst, die in der Vergangenheit stattgefunden hat.

Wann erscheint Patch 10.1.5? Das neue Update mit dem Namen “Risse in der Zeit” erscheint am 12. Juli.

Blizzard hat das Release-Datum für den Patch 10.1.5 in World of Warcraft angekündigt. Dieser bringt nicht nur einen neuen Mega-Dungeon und viele Überarbeitungen, sondern auch eine Reihe von täglichen Quests, die sehr kontrovers gesehen werden.

