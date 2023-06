Dank Diablo 4 lohnt sich WoW jetzt richtig – Dicke Boni zum Leveln und Aufsteigen

Die Spiele-Schmiede Blizzard hat einen dicken Hit mit dem neuen Action-RPG Diablo 4 gelandet und Spieler von World of Warcraft profitieren ebenfalls. Kürzlich startete ein ordentliches XP-Event, das euch die nächsten Wochen das „Twinken“ erleichtert.

Was ist das für ein Event? Das Event nennt sich „Welcome to Sanctuary“ und hängt mit dem Release von Diablo 4 zusammen. Das neue Blizzard-Spiel kam am 06. Juni raus und ihr profitiert von Boni auf Erfahrungspunkten und Reputation.

Das Event bringt den Buff „Winds of Sanctuary“:

Erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte um 50 %

Erhöht alle erhaltenen Reputationspunkte Ausgenommen vom Reputationsbonus ist die neuste Ruffraktion „Niffen“ aus Patch 10.1



In den nächsten Wochen könnt ihr ordentlich Twinken oder neue Charaktere hochziehen. Ihr braucht um die 33 % weniger Zeit, um im Level aufzusteigen.

Wie lange läuft das Event? Es ging am 15. Juni los und bis zum 12. Juli wehen die „Winds of Sanctuary“. Also genug Zeit, um einen Charakter hochzuziehen oder ein paar Rufpunkte zu farmen, die schon lange auf der To-do-Liste stehen.

Vielleicht habt ihr euch den neusten Patch 10.1 noch nicht angesehen – der Boost könnte eine Motivationshilfe sein. Hier findet ihr unsere Übersicht zum Patch 10.1 und auch im Video gibt’s Infos dazu:

Gibt es weitere Crossover mit Diablo 4? Teil der Zusammenarbeit ist auch ein rotes Pet für eure Pet-Battle-Sammlung:

Dieses Haustier gibt es bisher nur in schwarzer Ausführung und ist die Belohnung eines schier endlos langen Rätsels.

Ihr konntet euch den roten Baalial über Schatzgoblin-Events besorgen. Die fanden überall in der Welt von WoW an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten statt und schütteten Diablo-thematische Items aus. Jetzt sind aber nur noch die XP- und Ruf-Boni online.

Zudem wurden weitere kosmetische Belohnungen gefunden, die mit dem Crossover-Event mit Diablo 4 ins Spiel kommen dürften. Erfahrt hier, welche weiteren Inhalte gefunden wurden.

WoW könnte der kleine Boost ganz guttun, Diablo 4 ist aktuell allgegenwärtig. Manch ein Spieler beschwert sich schon, dass das neue Action-RPG seine Gilde gekillt hätte.

Doch im Gegensatz zu WoW hat Entwickler Blizzard erklärt, dass Diablo 4 nicht dazu gedacht ist, ewig gespielt zu werden. Wer weiß, wie lange die Dämonen-Metzger noch Spaß an Monster-Filet haben.